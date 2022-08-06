Август, 06 в 11:42

Национальный банк Украины разрешил банкам не применять лимит на расчеты физлиц-волонтеров по гривневым картам за рубежом для покупки товаров военного назначения.

По данным пресс-службы НБУ, лимиты не будут применяться при соблюдении ряда требований:

операции по счету волонтера типичны для этого физлица, а объем операций по счетам превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до введения лимита;

предоставление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К списку товаров, которые могут покупать волонтеры-физлица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства предоставления медицинской помощи.

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Чтобы предотвратить злоупотребление этим решением, банк может отказать в проведении операций объемом более 100 тыс. грн, если будет владеть информацией из открытых источников относительно недобросовестной деятельности волонтера.

Также НБУ включает рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых можно покупать валюту и перечислять ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Кроме этого, учитывая потребности бизнеса, регулятор упростил валютные ограничения.

Теперь банки могут продавать валюту юридическим лицам и ФЛП с зачислением на текущий счет клиента для дальнейшего использования валюты на расходы с помощью корпоративных платежных карт за рубежом.

В частности, тратить эти средства можно на командировку работников за границу (исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере €80) на одного сотрудника и расходы на проживание и транспорт (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.

Также ограничения на расчеты за границей в пределах лимита в 100 тыс. грн в месяц не будут распространяться на клиентов банка-юрлиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на осуществление соответствующих перевозок.

Напомним, что 21 июля 2022 года Национальный банк установил лимит в 100 тыс. грн (в эквиваленте) на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом.