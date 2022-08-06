НБУ скасував ліміти розрахунків для волонтерів, які купують військові товари за кордоном

Серпень, 06 в 11:42

Національний банк України дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів із гривневих карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

За даними пресслужби НБУ, ліміти не застосовуватимуться за умови дотримання низки вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізособи, а обсяг операцій за рахунками перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до введення ліміту;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які можуть купувати волонтери-фізособи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби надання медичної допомоги.

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Аби упередити зловживання цим рішенням, банк може відмовити у проведенні операцій обсягом понад 100 тис. грн, якщо володітиме інформацією з відкритих джерел щодо недобросовісної діяльності волонтера.

Також НБУ вніс рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких можна купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Крім цього, з огляду на потреби бізнесу регулятор спростив валютні обмеження.

Відтепер банки можуть продавати валюту юридичним особам та ФОПам із зарахуванням на поточний рахунок клієнта для подальшого використання валюти на витрати за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Зокрема, витрачати ці кошти можна на відрядження працівників за кордон (винятково для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі €80 на одного співробітника) та витрати на проживання і транспорт (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Розрахунки валютними картками можуть здійснюватись без обмежень.

Також обмеження на розрахунки за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юросіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Нагадаємо, що 21 липня 2022 року Національний банк встановив ліміт у 100 тис. грн (в еквіваленті) на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.