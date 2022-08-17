Август, 17 в 13:23

Суммы в платежках украинцев кусаются, хотя они не поднимутся в течение следующего отопительного сезона из-за моратория на тарифы. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг проинформировала, что некоторые украинцы пока могут не платить за доставку газа. Кого это касается?

Что будет за неуплату доставки газа

Эксперт и управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько подробно прокомментировал ситуацию. Не платить за доставку газа можно только в двух случаях:

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В случае, если облгазы не могут полноценно обеспечивать доступ к газораспределительной системе в круглосуточном режиме в связи с повреждением инфраструктуры во время боевых действий. Если у потребителей повреждена внутридомовая система газоснабжения или объект газопотребления. В таком случае будет произведен перерасчет на основе данных от технических и аварийных служб, которые обследовали поврежденные объекты и составляли соответствующие акты.

Если же домохозяйство не подпадает ни под один из этих пунктов, за газ придется платить.

Могут ли прекратить поставки газа из-за долга

Если не платить за поставку газа, последствий в виде отсоединения потребителей от получения услуг ЖКХ не будет, потому как во время войны это запрещено законом.

Также, для потребителей, у которых была задолженность до войны, пеня по долгам не будет расти.

Могут ли взимать долг через суд

Проектом № 7531, который уже подписан президентом, на период действия военного положения, запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности по ЖКУ в общинах, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.

Запрет также касается лиц, район проживания которых находится в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, уничтоженного или поврежденного в результате военных действий.

Если же потребитель не платил услуги ЖКХ, тогда поставщик услуг может в будущем обратиться в суд и взыскать задолженность принудительно.