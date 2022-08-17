Що буде якщо не платити за доставку газу — що варто знати

Серпень, 17 в 13:23

Суми в платіжках українців кусаються, хоча вони не піднімуться протягом наступного опалювального сезону через мораторій на тарифи. Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проінформувала, що деякі українці наразі можуть не сплачувати доставку газу. Кого це стосується?

Що буде за несплату доставки газу

Експерт та керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько детально прокоментував ситуацію. Не сплачувати за доставку газу можна виключно у двох випадках:

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У випадку, якщо облгази не можуть повноцінно забезпечувати доступ до газорозподільної системи у цілодобовому режимі у зв’язку з пошкодженням інфраструктури під час бойових дій. Якщо у споживачів пошкоджена внутрішньобудинкова система газопостачання або об’єкт газоспоживання. У такому випадку буде проведено перерахунок на основі даних від технічних та аварійних служб, які обстежували пошкоджені об’єкти та складали відповідні акти.

Якщо ж домогосподарство не підпадає під жоден з цих пунктів, за газ доведеться платити.

Чи можуть припинити постачання газу через борг

Якщо не сплачувати за постачання газу, наслідків у вигляді від’єднання споживачів від отримання послуг ЖКГ не буде, адже під час війни це заборонено законом.

Також, для споживачів, які мали заборгованість до війни, пеня за боргами не зростатиме.

Чи можуть стягувати борг через суд

Проєктом № 7531, який вже підписаний президентом, на період дії воєнного стану, забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за ЖКП в громадах, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають/перебували у тимчасовій окупації.

Заборона також стосується осіб, район проживання яких перебуває в оточенні відповідно до переліку Мінреінтеграції, або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій.

Якщо ж споживач не сплачував послуги ЖКГ, тоді надавач послуг може у майбутньому звернутися до суду і стягнути заборгованість примусово.