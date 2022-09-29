Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 29 сентября
По состоянию на 29 сентября официальный курс европейской валюты снова снизился. Днем ранее Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 35,25 грн, а сегодня – 34,97. Таким образом, евро подешевело на 28 коп.
Официальный курс доллара остается неизменным – 36,56 грн, однако кое-где в банковских обменниках он превышает 41 грн.
Какой курс валют в банках Украины 29.09.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,6 грн
|40,6 грн
|Доллар
|41,2 грн
|41,7 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,5 грн
|40,45 грн
|Доллар
|41,5 грн
|41,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,45 грн
|37,45 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,8 грн
|40,6 грн
|Доллар
|41,9 грн
|42,4 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,15 грн
|36,15 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
Ранее в интервью Фактам ICTV первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, почему есть существенная разница между наличным и безналичным курсом валют. По ее словам, в Украине не печатают ни наличный доллар, ни наличный евро. Украина покупала наличные деньги за безналичные деньги. То есть, с точки зрения себестоимости, это всегда было немного дороже, поэтому курс был немного больше.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк