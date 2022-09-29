Сентябрь, 29 в 10:54

По состоянию на 29 сентября официальный курс европейской валюты снова снизился. Днем ранее Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 35,25 грн, а сегодня – 34,97. Таким образом, евро подешевело на 28 коп.

Официальный курс доллара остается неизменным – 36,56 грн, однако кое-где в банковских обменниках он превышает 41 грн.

Какой курс валют в банках Украины 29.09.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят

Валюта покупка продажа Евро 39,6 грн 40,6 грн Доллар 41,2 грн 41,7 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,5 грн 40,45 грн Доллар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,45 грн 37,45 грн Доллар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,8 грн 40,6 грн Доллар 41,9 грн 42,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,15 грн 36,15 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

Ранее в интервью Фактам ICTV первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, почему есть существенная разница между наличным и безналичным курсом валют. По ее словам, в Украине не печатают ни наличный доллар, ни наличный евро. Украина покупала наличные деньги за безналичные деньги. То есть, с точки зрения себестоимости, это всегда было немного дороже, поэтому курс был немного больше.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк