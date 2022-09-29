Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 29 вересня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
євро монети
Фото: Unsplash

Станом на 29 вересня офіційний курс європейської валюти знову знизився. Днем раніше Національний банк України курс євро встановив на рівні 35,25 грн, а сьогодні – 34,97. Таким чином євро здешевшало на 28 коп.

Офіційний курс долара залишається незмінний – 36,56 грн, проте подекуди в банківських обмінниках він перевищує 41 грн.

НБУ

Який курс валют в банках України 29.09.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 39,6 грн 40,6 грн
Долар 41,2 грн 41,7 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,5 грн 40,45 грн
Долар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,45 грн 37,45 грн
Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,8 грн 40,6 грн
Долар 41,9 грн 42,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,15 грн 36,15 грн
Долар 36,57 грн 37,57 грн

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, чому є суттєва різниця між готівковим і безготівковим курсом валют. За її словами, в Україні не друкують ані готівковий долар, ані готівкове євро. Україна купувала готівку за безготівку. Тобто, з точки зору собівартості, це завжди було трохи дорожче, тому курс був трохи більший.

Читайте
Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка