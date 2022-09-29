Вересень, 29 в 10:54

Станом на 29 вересня офіційний курс європейської валюти знову знизився. Днем раніше Національний банк України курс євро встановив на рівні 35,25 грн, а сьогодні – 34,97. Таким чином євро здешевшало на 28 коп.

Офіційний курс долара залишається незмінний – 36,56 грн, проте подекуди в банківських обмінниках він перевищує 41 грн.

Який курс валют в банках України 29.09.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 39,6 грн 40,6 грн Долар 41,2 грн 41,7 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,5 грн 40,45 грн Долар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,45 грн 37,45 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,8 грн 40,6 грн Долар 41,9 грн 42,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,15 грн 36,15 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, чому є суттєва різниця між готівковим і безготівковим курсом валют. За її словами, в Україні не друкують ані готівковий долар, ані готівкове євро. Україна купувала готівку за безготівку. Тобто, з точки зору собівартості, це завжди було трохи дорожче, тому курс був трохи більший.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк