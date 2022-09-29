Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 29 вересня
Станом на 29 вересня офіційний курс європейської валюти знову знизився. Днем раніше Національний банк України курс євро встановив на рівні 35,25 грн, а сьогодні – 34,97. Таким чином євро здешевшало на 28 коп.
Офіційний курс долара залишається незмінний – 36,56 грн, проте подекуди в банківських обмінниках він перевищує 41 грн.
Який курс валют в банках України 29.09.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,6 грн
|40,6 грн
|Долар
|41,2 грн
|41,7 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,5 грн
|40,45 грн
|Долар
|41,5 грн
|41,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,45 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,8 грн
|40,6 грн
|Долар
|41,9 грн
|42,4 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,15 грн
|36,15 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, чому є суттєва різниця між готівковим і безготівковим курсом валют. За її словами, в Україні не друкують ані готівковий долар, ані готівкове євро. Україна купувала готівку за безготівку. Тобто, з точки зору собівартості, це завжди було трохи дорожче, тому курс був трохи більший.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк