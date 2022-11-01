Листопад, 01 в 12:25

Ситуація на валютному ринку контрольована – принаймні, так запевняють економісти та фінансові аналітики. Кажуть – упродовж останніх двох місяців гривня потроху стабілізується. Це пов’язано з багатьма факторами, зокрема із насиченням ринку готівковою валютою.

Тому причин для значного підвищення курсу долара нині немає, переконаний фінансовий аналітик, кандидат економічних наук Андрій Новак.

– Щодо курсу долара, то з огляду на військові події, найважче вже відбулося наприкінці зими – навесні цього року. За яких умов долар може зрости? Хіба якісь негативні події – чи на фронті, чи повне блокування нашого експорту аграрного. Це могло б негативно вплинути на курс. Поки що такого немає, – наголосив експерт.

За словами Андрія Новака, на сьогодні об’єктивних причин для девальвації гривні немає. Безумовно, через повномасштабну війну Україна несе величезні економічні втрати. Зокрема, цього року очікується падіння ВВП майже на третину.

Зараз дивляться

Хоча експерт прогнозує: після масованої атаки на українську енергетику цифра може значно зрости. Утім, в України, попри все, є можливість тримати стабільний курс гривні. Насамперед завдяки потужній зовнішній фінансово-економічній допомозі.

– Допомогу наших іноземних друзів потрібно використовувати в тому числі і для забезпечення курсу гривні. Тому що девальвація – це завжди ланцюгова реакція виключно негативних подій. Це девальвація наших з вами доходів, зниження купівельної спроможності населення, і відповідно, падіння рівня життя. Цього зараз допускати не можна. Тому Національному банку, новому керівнику Нацбанку треба дбати перш за все за стабільний курс гривні, – зазначив Новак.

Те, що немає підстав панікувати щодо ймовірного зростання курсу долара, каже і економічний експерт Борис Кушнірук. За його словами, на сьогодні гривня сильно залежить від того, наскільки агресивно діє окупант. Війна формує логіку подій.

Експерт прогнозує, що офіційний курс Нацбанк триматиме без змін. І так буде щонайменше до кінця року, а, можливо, і до весни.

– Що стосується готівки, то готівковий курс у нас відмінний від безготівкового. Раніше, до повномасштабної війни в Україні, готівковий курс був прив’язаний до безготівкового. Чому? Тому що банки мали можливість купувати безготівкову валюту, міняти на готівку і потім продавати на готівковому ринку. Таким чином відмінність могла бути до відсотка від того, що є на міжбанку. Зараз ситуація інша. Нацбанк не дає права банкам купувати валюту для підтримання готівкового ринку. Бо тоді б довелося суттєво збільшити тиск на безготівковий валютний ринок. А він і так закривається повністю за рахунок продажів в Нацбанку, – розповів Борис Кушнірук.

За словами експерта, нині готівковий ринок живе своїм життям. Єдине – Нацбанк допоміг банкам із готівкою. Її почали більш активно завозити і продавати. Але це лише частково виправить ситуацію.

– У цілому я скептично ставлюся до того, що Нацбанк притримуватиме офіційний курс незмінним до весни, бо питання ж полягає в чому? Або Нацбанк повинен дати згоду банкам купувати валюту на міжбанку і продавати її населенню, або кількість гривень, які мінятимуть на іноземну валюту, зростатиме. Враховуючи дефіцит державного бюджету, Нацбанк змушений проводити емісію (“друк” гривні. – Ред.), і уряд доволі багато грошей витрачає в готівковій формі. Тобто на виплату зарплат тим же військовим. Так, вони надходять на карткові рахунки, але все одно потім ці люди відправляють гроші родинам, і ті йдуть в магазини чи знімають ці гроші з рахунків. Тому все одно буде тиск, і готівковий курс зростатиме. Це не буде відбуватися швидко, але, на жаль, це неминуче, – спрогнозував Кушнірук.

А ось наскільки готівковий курс долара може зрости максимально – експерти не прогнозують. Кажуть, що то невдячна справа.

Та і називати навіть орієнтовні цифри не можуть. Наголошують – це багатофакторні речі, які правдиво не передбачать навіть великі аналітичні компанії.