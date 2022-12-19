Способы перевода денег из Германии в Украину
Осуществить перевод из Германии можно несколькими способами:
- через международные системы перевода средств;
- с карты на карту (с помощью Visa/Mastercard);
- с помощью SWIFT по номеру IBAN.
Вы можете выбрать любой из этих вариантов, однако обращайте внимание на возможности вашего банка и размер комиссии.
Перевод с помощью SWIFT: шаг 1
Чтобы прислать деньги этим способом, следует обратиться в отделение своего банка в Германии.
Работнику банка вы должны указать:
- наименование банка получателя;
- SWIFT-код банка получателя;
- номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
- наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;
- назначение платежа;
- при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.
Шаг 2
Внесите средства, которые будут отправлены в Украину, и ждите осуществления перевода.
Кстати, если у вас есть карта украинского банка, сделать перевод через SWIFT еще легче. Вам необходимо воспользоваться мобильным приложением от вашего банка.
Перевод через SWIFT с помощью мобильного приложения: шаг 1
Войдите в ваше мобильное приложение и найдите услугу Переводы.
Шаг 2
Там найдите перевод SWIFT, укажите страну получателя, валюту и сумму перевода.
Далее заполните все поля и следите за подсказками на экране.
Шаг 3
Когда все поля будут заполнены, подтвердите платеж и отправьте средства.
Перевод поступит на карту получателя в течение трех дней.
Перевод с карты на карту Visa/MasterCard
Это очень удобный способ перевода, поскольку деньги можно отправить на карту любого украинского банка!
Для этого вам необходимо обратиться в ваш немецкий банк и на кассе указать полный номер карты и ФИО (латиницей) получателя.
Работник банка может дать вам соответствующие бланки — заполните их.
Вот и все, средства будут поступать в течение трех дней.
Перевод с помощью международной системы Western Union
Чтобы осуществить перевод через Western Union без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:
- перейдите на сайт Western Union и среди перечня стран выберите Германию;
- зарегистрируйтесь в системе;
- на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;
- среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;
- выберите способ оплаты комиссии и как получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);
- отправьте деньги.
Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и присылать средства в Украину быстрее.