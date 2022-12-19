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Факты / Україна / Экономика
Владислава Ткаченко |
Как перевести деньги из Германии в Украину: четыре способа

Как перевести деньги из Германии в Украину: четыре способа

Украинцы, которые сейчас находятся в Германии, могут поддерживать своих знакомых и близких в Украине и переводить им средства.

Как перевести деньги из Германии в Украину, читайте в нашем материале.

Способы перевода денег из Германии в Украину

Осуществить перевод из Германии можно несколькими способами:

  • через международные системы перевода средств;
  • с карты на карту (с помощью Visa/Mastercard);
  • с помощью SWIFT по номеру IBAN.

Вы можете выбрать любой из этих вариантов, однако обращайте внимание на возможности вашего банка и размер комиссии.

Перевод с помощью SWIFT: шаг 1

Чтобы прислать деньги этим способом, следует обратиться в отделение своего банка в Германии.

Работнику банка вы должны указать:

  • наименование банка получателя;
  • SWIFT-код банка получателя;
  • номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
  • наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;
  • назначение платежа;
  • при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

Шаг 2

Внесите средства, которые будут отправлены в Украину, и ждите осуществления перевода.

Кстати, если у вас есть карта украинского банка, сделать перевод через SWIFT еще легче. Вам необходимо воспользоваться мобильным приложением от вашего банка.

Перевод через SWIFT с помощью мобильного приложения: шаг 1

Войдите в ваше мобильное приложение и найдите услугу Переводы.

Шаг 2

Там найдите перевод SWIFT, укажите страну получателя, валюту и сумму перевода.

Далее заполните все поля и следите за подсказками на экране.

Шаг 3

Когда все поля будут заполнены, подтвердите платеж и отправьте средства.

Перевод поступит на карту получателя в течение трех дней.

Перевод с карты на карту Visa/MasterCard

Это очень удобный способ перевода, поскольку деньги можно отправить на карту любого украинского банка!

Для этого вам необходимо обратиться в ваш немецкий банк и на кассе указать полный номер карты и ФИО (латиницей) получателя.

Работник банка может дать вам соответствующие бланки — заполните их.

Вот и все, средства будут поступать в течение трех дней.

Перевод с помощью международной системы Western Union

Чтобы осуществить перевод через Western Union без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:

  • перейдите на сайт Western Union и среди перечня стран выберите Германию;
  • зарегистрируйтесь в системе;
  • на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;
  • среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;
  • выберите способ оплаты комиссии и как получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);
  • отправьте деньги.

Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и присылать средства в Украину быстрее.

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Фото: Depositphotos

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