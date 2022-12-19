Способи переказу грошей з Німеччини в Україну
Здійснити переказ із Німеччини можна кількома способами:
- через міжнародні системи переказу коштів;
- з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard);
- за допомогою SWIFT за номером IBAN.
Ви можете обрати будь-який з цих варіантів, проте звертайте увагу на можливості вашого банку та розмір комісії.
Переказ за допомогою SWIFT: крок 1
Щоб надіслати гроші в цей спосіб, слід звернутися у відділення свого банку в Німеччині.
Працівнику банку ви маєте вказати:
- найменування банку одержувача;
- SWIFT-код банку одержувача;
- номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);
- найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;
- призначення платежу;
- за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.
Крок 2
Внесіть кошти, які будуть відправлені в Україну, та чекайте здійснення переказу.
До речі, якщо ви маєте картку українського банку, зробити переказ через SWIFT ще легше. Вам необхідно скористатися мобільним додатком від вашого банку.
Переказ через SWIFT за допомогою мобільного додатку: крок 1
Увійдіть у ваш мобільний застосунок та знайдіть послугу Перекази.
Крок 2
Там знайдіть переказ SWIFT, вкажіть країну одержувача, валюту та суму переказу.
Далі заповніть усі поля та слідкуйте за підказками на екрані.
Крок 3
Коли усі поля будуть заповнені, підтвердіть платіж та надішліть кошти.
Переказ надійде на картку отримувача впродовж трьох днів.
Переказ із картки на картку Visa/MasterCard
Це дуже зручний спосіб переказу, оскільки гроші можна надіслати на картку будь-якого українського банку!
Для цього вам необхідно звернутися до вашого німецького банку та на касі вказати повний номер картки та ПІБ (латиницею) отримувача.
Працівник банку може дати вам відповідні бланки – заповніть їх.
От і все, переказ надіслано! Кошти надходитимуть протягом трьох днів.
Переказ за допомогою міжнародної системи Western Union
Щоб здійснити переказ через Western Union без відкриття рахунку в закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:
- перейдіть на сайт Western Union та серед переліку країн оберіть Німеччину;
- зареєструйтесь у системі;
- на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;
- серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправлення;
- оберіть спосіб оплати комісії та в який спосіб одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);
- надішліть гроші.
Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.