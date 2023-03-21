ЕС предоставил Украине второй транш на €1,5 млрд в рамках макрофина

Март, 21 в 13:12

Украина во вторник, 21 марта, получила €1,5 млрд второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Я благодарен Европейской комиссии и Валдису Домбровскису (заместителю председателя ЕК, — Ред.) за неизменную поддержку в сохранении финансовой стабильности, — отметил глава украинского Минфина.

В декабре прошлого года совет Евросоюза принял решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Кредит предоставлен с десятилетним льготным периодом.

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В январе Киев получил первый транш — €3 млрд. Следующие выплаты ожидаются ежемесячно с марта до €1,5 млрд.

На прошлой неделе Европейский Союз анонсировал, что вскоре перечислит второй транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд Украине.

Источник: Сергей Марченко