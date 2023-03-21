ЄС надав Україні другий транш на €1,5 млрд у межах макрофіну

Березень, 21 в 13:12

Україна у вівторок, 21 березня, отримала €1,5 млрд другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

— Я вдячний Європейській комісії та Валдісу Домбровскісу (заступнику голови ЄК, – Ред.) за незмінну підтримку у збереженні фінансової стабільності, – зазначив голова українського Мінфіну.

У грудні минулого року рада Євросоюзу ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі €18 млрд. Кредит надано з десятирічним пільговим періодом.

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У січні Київ отримав перший транш – €3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня до €1,5 млрд.

Минулого тижня Європейський Союз анонсував, що невдовзі перерахує другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 млрд Україні.

Джерело: Сергій Марченко