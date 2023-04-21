Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

В марте 2023 года в Украине повысили минимальный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Факты ICTV узнавали, какой размер пенсии получают чернобыльцы 1 категории в 2023 году.

Пенсии для чернобыльцев 1 категории 2023 — размер

Сперва нужно разобраться, кто относится к 1 категории чернобыльцев.

Категория 1 — лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.

С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пенсионной выплаты. Это высчитывается, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что в соответствии с законом О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы определено, что у чернобыльцев минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
  • для лиц с инвалидностью 2 группы-80%;
  • для лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.

Кроме того, если ежемесячные размеры пенсии для 1 категории чернобыльцев не достигают таких размеров, то лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты чернобыльцам 1 категории не может быть ниже 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн).

Более того, такой размеры минимальной пенсии устанавливаются независимо от того, согласно какому закону лицу назначена пенсионная выплата.

Читайте также
Что будет с пенсиями в Украине после войны и какие варианты предлагает правительство
пенсіонер

Пенсії, Соціальні виплати, Чорнобильці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
виплати
Украинские пенсионеры за границей смогут получать деньги через международные переводы
Гроші, гривні, гривня, економіка
Зеленский подписал закон о назначении пенсий гражданам на оккупированных территориях
Володимир Зеленський
Что будет с пенсиями в Украине после войны и какие варианты предлагает правительство
пенсіонер
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь