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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Скасування 2% податку для ФОП: у Раді заблокували підписання закону

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді України заблокували підписання закону про скасування єдиного податку в 2% для підприємців під час воєнного стану.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, до парламенту внесли “блокуючу постанову”. Через неї спікер ВР Руслан Стефанчук не може підписати документ.

Железняк також оприлюднив фото проєкту постанови.

Її автором є народний депутат, колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Він пропонує скасувати рішення Верховної Ради від 30 червня про податки для бізнесу. На сайті ВР цієї постанови поки не оприлюднили.

Железняк прогнозує, що таки “блокуючих постанов” буде ще декілька. Однак він переконаний, що це не вплине на долю закону, і всередині липня парламент розблокує його підписання.

– До податкового законопроєкту №8401 внесли блокуючу постанову… Це не дає спікеру права зараз підписати його. Чи вплине це на долю закону? Ні. Десь в середині липня Рада розгляне її (постанову, – Ред.) і потім, розблокувавши, відправить (закон, – Ред.) на підпис президента, – зазначив Железняк.

Він нагадав, що більшість норм ухваленого законопроєкту №8401 починають діяти з 1 серпня, а не з початку липня.

Що передбачає законопроєкт

Якщо підписання документа №8401 розблокують, то вже з 1 серпня буде скасовано 2% єдиного податку для ФОП (фізичних осіб-підприємців). Представники бізнесу зможуть подати заяву та вказати, на яку систему оподаткування хочуть після цього перейти.

З 1 серпня також планують частково скасувати заборону на податкові перевірки – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

А з 1 жовтня хочуть повернути відповідальність за порушення під час застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), за винятком ФОП на прифронтових територіях.

На ухваленні цього законопроєкту наполягали в Міжнародному валютному фонді. Документ є одним із структурних маяків нової чотирирічної програми фінансування МВФ для України на $15,6 млрд.

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Верховна Рада, Законопроект, Податки, ФОП, Ярослав Железняк
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