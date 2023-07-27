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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада підтримала відновлення е-декларування у першому читанні

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада голосами 299 народних депутатів прийняла законопроєкт №9534 щодо відновлення е-декларування для чиновників у першому читанні і за основу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Політик наголосив, що головні новації, окрім самого відновлення е-декларування – те, що  вони мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі попередні.

Коли почалася велика війна, в Україні скасували е-декларування і закрили реєстр декларацій, тому зараз інформації про доходи подається лише добровільно.

Цим законопроєктом передбачається, що чиновники, які у 2022-2023 роках не подали е-декларації, мають подати їх протягом 90 календарних днів з дня набуття чинності цього закону.

А військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації протягом 90 днів із дня скасування воєнного стану.

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Рада підтримала відновлення е-декларування у першому читанні

Законопроєкт №9534 щодо визначення порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, яким пропонується поновити е-декларування, напередодні, 26 липня, зареєструвала в парламенті група народних депутатів на чолі з головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

31 березня 2023 року МВФ видав меморандум, в якому відновлення е-декларування визначено як умову для подальшої кредитної підтримки України.

Верховна Рада IX скликання, Декларації, Е-декларації, Електронне декларування, Законопроект
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