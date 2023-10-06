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Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными валюта в обменниках подорожала: сколько стоят доллар и евро 6 октября

євро
Фото: Unsplash

Сегодня, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 38,54 грн, что на 12 коп. дороже, чем вчера.

Официальный курс доллара также повысился — на 2 коп. — до 36,62 грн.

Какой курс валют в банках Украины 06.10.2023:

Курс валют в Украине на 6.10.2023: сколько стоит доллар и евро на 6.10.2023: сколько стоит доллар и евро

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,65 40,65
Доллар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,05
Доллар 37,70 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,50 39,79
Доллар 36,62 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продаж
Евро 39,70 40,10
Доллар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,25
Доллар 37,35 37,95

Напомним, что Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Теперь официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют, Курс доллара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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