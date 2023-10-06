Перед выходными валюта в обменниках подорожала: сколько стоят доллар и евро 6 октября
Сегодня, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 38,54 грн, что на 12 коп. дороже, чем вчера.
Официальный курс доллара также повысился — на 2 коп. — до 36,62 грн.
Какой курс валют в банках Украины 06.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,65
|40,65
|Доллар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|41,05
|Доллар
|37,70
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,50
|39,79
|Доллар
|36,62
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продаж
|Евро
|39,70
|40,10
|Доллар
|37,40
|37,84
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,25
|Доллар
|37,35
|37,95
Напомним, что Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Теперь официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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