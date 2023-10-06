Перед вихідними валюта в обмінниках здорожчала: скільки коштують долар та євро 6 жовтня
Сьогодні, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 38,54 грн, що на 12 коп. дорожче, ніж учора.
Офіційний курс долара так само підвищився – на 2 коп. – до 36,62 грн.
Який курс валют у банках України 06.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,05
|Долар
|37,70
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,50
|39,79
|Долар
|36,62
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,10
|Долар
|37,40
|37,84
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,25
|Долар
|37,35
|37,95
Нагадаємо, що Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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