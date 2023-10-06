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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними валюта в обмінниках здорожчала: скільки коштують долар та євро 6 жовтня

євро
Фото: Unsplash

Сьогодні, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 38,54 грн, що на 12 коп. дорожче, ніж учора.

Офіційний курс долара так само підвищився – на 2 коп. – до 36,62 грн.

Який курс валют у банках України 06.10.2023:

Курс валют в Україні на 6.10.2023: скільки коштує долар і євро

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,65 40,65
Долар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,05
Долар 37,70 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,50 39,79
Долар 36,62 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,10
Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,25
Долар 37,35 37,95

Нагадаємо, що Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.  Тепер офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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