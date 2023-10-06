Перед вихідними валюта в обмінниках здорожчала: скільки коштують долар та євро 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 38,54 грн, що на 12 коп. дорожче, ніж учора.

Офіційний курс долара так само підвищився – на 2 коп. – до 36,62 грн.

Який курс валют у банках України 06.10.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,65 40,65 Долар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,05 41,05 Долар 37,70 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,50 39,79 Долар 36,62 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,10 Долар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанку:

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