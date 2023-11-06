В Украине начинает работу миссия МВФ: что известно

Миссия Международного валютного фонда с 6 ноября начинает работу в Украине с целью второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

В Нацбанке Украины говорят, что миссия будет работать в гибридном формате – как офлайн, так и онлайн.

В состав украинской команды, которая присоединится к встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Минфина и других госорганов.

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— Во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сферах налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечения финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста, — объяснили в НБУ.

Стороны сосредоточатся на ситуации в финсекторе страны, результатах оценки устойчивости банковского сектора, перехода к режиму управляемой гибкости курса и внедрения риск-ориентированного надзора в финансовом секторе, а также реализации Стратегии смягчения валютных ограничений.

Отдельно остановятся на источниках финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную помощь и внутренний долговой рынок.

— Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования потребностей бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего, — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после второго пересмотра программы расширенного финансирования Украина может рассчитывать на следующий транш МВФ в размере около $900 млн.

Четырехлетний пакет финансирования Украины на $15,6 млрд был одобрен Исполнительным советом МВФ, чтобы помочь государству удовлетворить неотложные финансовые потребности из-за вторжения России.

В течение 2023 года Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму $4,5 млрд.

Источник : НБУ

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