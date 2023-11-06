В Україні розпочинає роботу місія МВФ: що відомо

Місія Міжнародного валютного фонду з 6 листопада розпочинає роботу в Україні з метою другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

У Нацбанку України кажуть, що місія працюватиме в гібридному форматі – як офлайн, так і онлайн.

До складу української команди, яка долучиться до зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Мінфіну та інших держорганів.

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– Під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання, – пояснили в НБУ.

Сторони зосередяться на ситуації у фінсекторі країни, результатах оцінки стійкості банківської сфери, переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі, а також реалізації Стратегії пом’якшення валютних обмежень.

Окремо зупиняться на джерелах фінансування дефіциту державного бюджету України, включно з міжнародною допомогою та внутрішнім борговим ринком.

– Перегляд буде непростим, однак команда України понад 20 місяців повномасштабної війни працює злагоджено та ефективно. Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього, – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після другого перегляду програми розширеного фінансування Україна може розраховувати на наступний транш МВФ у розмірі приблизно $900 млн.

Чотирьохрічний пакет фінансування України на $15,6 млрд був схвалений Виконавчою радою МВФ, щоб допомогти державі задовольнити нагальні фінансові потреби через вторгнення Росії.

Протягом 2023 року Україна має можливість отримати від МВФ три транші на загальну суму $4,5 млрд.

Джерело : НБУ

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