Цены на АЗС в июле 2025 года: эксперт рассказал, что происходит на рынке топлива

Ситуация на топливном рынке постоянно меняется под влиянием мировых событий, в частности из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это приводит к колебаниям цен на бензин, дизель и газ на украинских автозаправочных станциях.

Что будет со стоимостью топлива на АЗС в Украине в июле 2025 года — спрогнозировал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо

Эксперт отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке в июне стремительно подорожала нефть — более чем на 15%. Это стало причиной поднятия оптовых цен на бензин и дизельное топливо в Европе. Соответственно, то же самое произошло и в Украине.

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— Нефть и котировки в Европе дорожали ровно 10 дней. За этот период дорогого топлива в Украину попало не так уж и много. Но у нас такие события быстро отражаются на оптовых и розничных ценах. Украинские операторы отреагировали на это мгновенно. На второй день уже начали поднимать цены. Всего за 10 дней бензин и дизтопливо выросли на заправках на 3 грн, — отметил Александр.

По словам Сиренко, рост цен на АЗС в Украине в июне произошел исключительно из-за риска того, что высокие котировки задержатся надолго и мы входим в фазу высоких цен. Но очень мало топлива пересекло границу по завышенным ценам.

Цены на бензин, дизель и газ в июле 2025 года

Эксперт отметил, что во вторник, 24 июня, цены на нефть начали резко падать на фоне новостей о прекращении огня между Израилем и Ираном. Котировки опустились до $66,7 за баррель, то есть до уровня, который наблюдался в начале месяца.

В связи с этим Сиренко ожидает, что украинские трейдеры снизят цены на АЗС, которые они успели поднять в период с 13 по 24 июня.

— Надеюсь, что в июле цена на бензин и дизтопливо снова пошагает назад на те же 3 грн. Получается, что на 5,8% должно подешеветь. Будем смотреть, к каким отметкам мы придем после июня, какие котировки будут на рынке. На котировки мы в Украине влияния не имеем. Однако на данный момент нет предпосылок для роста цен на АЗС, — заявил аналитик.

Александр Сиренко добавил, что, несмотря на нестабильность нефтяного рынка, дефицита топлива сейчас нет.

— У нас ресурса очень много, контракты выполняются, европейские заводы производят топливо, которое контрактуется нашими импортерами, и это топливо едет к украинской границе постоянно. Мы так живем три года, мы уже приспособились, дефицита нет, — сказал эксперт.

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