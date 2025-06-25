Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії “Нафторинок”
Ціни на АЗС у липні 2025 року: експерт розповів, що відбувається на ринку пального
Ситуація на паливному ринку постійно змінюється під впливом світових подій, зокрема через загострення конфлікту на Близькому Сході. Це призводить до коливань цін на бензин, дизель і газ на українських автозаправних станціях.
Що буде з вартістю пального на АЗС в Україні у липні 2025 року – спрогнозував аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Що буде з цінами на пальне
Експерт зазначив, що через війну на Близькому Сході у червні стрімко здорожчала нафта – більше ніж на 15%. Це стало причиною підняття оптових цін на бензин і дизельне пальне у Європі. Відповідно, те саме відбулося і в Україні.
– Нафта і котирування в Європі дорожчали рівно 10 днів. За цей період дорогого пального до України потрапило не так вже й багато. Але у нас такі події швидко відображаються на оптових і роздрібних цінах. Українські оператори відреагували на це миттєво. На другий день вже почали піднімати ціни. Загалом за 10 днів бензин і дизпальне зросли на заправках на 3 грн, – зазначив Олександр.
За словами Сіренка, зростання цін на АЗС в Україні у червні відбулося виключно через ризик того, що високі котирування затримаються надовго і ми входимо у фазу високих цін. Натомість дуже мало пального перетнуло кордон за завищеними цінами.
Ціни на бензин, дизель і газ у липні 2025 року
Експерт наголосив, що у вівторок, 24 червня, ціни на нафту почали різко падати на тлі новин про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Котирування опустилися до $66,7 за барель, тобто до рівня, який спостерігався на початку місяця.
У зв’язку з цим Сіренко очікує, що українські трейдери знизять ціни на АЗС, які вони встигли підняти в період з 13 до 24 червня.
– Сподіваюся, що у липні ціна на бензин і дизпальне знову покрокує назад на ті самі 3 грн. Виходить, що на 5,8% має подешевшати. Будемо дивитися, до яких позначок ми прийдемо після червня, які котирування будуть на ринку. На котирування ми в Україні впливу не маємо. Однак наразі немає передумов для зростання цін на АЗС, – заявив аналітик.
Олександр Сіренко додав, що, попри нестабільність нафтового ринку, дефіциту пального наразі немає.
– У нас ресурсу дуже багато, контракти виконуються, європейські заводи виробляють пальне, яке контрактується нашими імпортерами, і це пальне їде до українського кордону постійно. Ми так живемо три роки, ми вже прилаштувалися, дефіциту немає, – сказав експерт.