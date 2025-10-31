Держстат оновив дані про середню зарплату у вересні по країні. Загалом ситуація позитивна, адже у більшості регіонів зарплати трохи зросли порівняно з минулим місяцем, хоча різниця між областями залишається помітною.

Яка середня зарплата у вересні в різних областях, читайте в нашому матеріалі.

В яких областях найвищі показники середньої зарплати у вересні 2025 року

Відповідно до нового звіту Держстату, середня зарплата в Україні у вересні склала 26 623 гривні, але у регіонах цей показник дуже сильно відрізняється. Київ, як і раніше, лідирує — тут розмір середньої зарплати у вересні склав 40 511 гривень, і це майже в півтора рази більше за середнє по країні.

Друге місце займає Луганська область із зарплатою 32 952 гривні. Трохи вище середнього тримаються Дніпропетровська та Київська області, із цифрами 27 416 та 26 767 гривень відповідно.

Де найнижча середня зарплата у вересні

Зросла середня зарплата у вересні 2025 року майже у всіх регіонах, але є винятки. В деяких областях зарплати зовсім маленькі. Найнижчі доходи в Чернівецькій — 18 841 гривня, Кіровоградській — 19 065, Тернопільській — 20 076 і Чернігівській — 20 328 гривень.

У порівнянні із серпнем у більшості регіонів зарплати трохи зросли, але темпи різні. Найбільше піднялися зарплати на Закарпатті — майже на 10%. Також помітно виросли в Полтавській, Миколаївській, Житомирській та Харківській областях, на 5–8%. В інших регіонах зростання було менше — 1–4%, в середньому по країні плюс 2,7%.

Є й області, де зарплати впали. У Запоріжжі трохи знизилися, на 0,4%, а в Херсоні впали серйозніше — на 6,9%, що пов’язано з економічною ситуацією та війною.

Тобто, хоч Київ і залишився лідером за зарплатами, найбільше вони зросли на Закарпатті, Полтавщині та Миколаївщині. А от у західних та деяких центральних областях люди й досі отримують менше, ніж середній рівень по країні.

Джерело : Держстат

