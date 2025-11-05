Кабінет міністрів до другого читання у Верховній Раді підготував проєкт держбюджету-2026.

Уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Раді

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету — безпека, оборона і соціальна стійкість.

– Увесь обсяг власних надходжень Уряд спрямовує на Сили Оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам, – написала премʼєр у Telegram.

За її словами, уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів — як внутрішніх, так і зовнішніх — для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань.

– Для забезпечення балансу потреб оборони і соціальних видатків внесли відповідні зміни напередодні другого читання, – додала вона.

Також Свириденко повідомила про зміни, які підготував Кабмін. По-перше, загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

По-друге, видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд.

– 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року, – додала вона.

Свириденко зазначила, що Кабмін розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.

Нагадаємо, що 22 жовтня Верховна Рада голосами 256 депутатів ухвалила державний бюджет-2026 у першому читанні.

