Европейская комиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 1,6% с ожидаемых в мае этого года 2,0%, а в 2026 году – до 1,5% вместо 4,7%.

Ухудшение прогноза ВВП в Украине

— Рост ослаб в первой половине 2025 года, поскольку усиление атак на критически важную инфраструктуру привело к нарушению энергоснабжения, сельскохозяйственное производство сократилось, – говорится в документе ЕК.

Продолжительная война, как ожидается, негативно скажется на внутреннем производственном потенциале в течение 2026 года.

Прогнозируемый рост составит 1,5%, прежде чем восстановиться до 4,7% в 2027 году, когда ожидается серьезное начало восстановительных работ.

В прошлом году Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП Украины в этом году на 2,8%, а в 2026 году – на 5,9%.

Еврокомиссия ожидает, что внутренний спрос останется основным двигателем роста благодаря частному потреблению, основанному на росте реальной заработной платы.

Продолжение расходов на оборону и текущий экстренный ремонт и реконструкция будут стимулировать рост инвестиций.

Инфляция и дефицит госбюджета

В документе прогнозируется, что средневзвешенная инфляция вырастет с 6,5% в прошлом году до 13,1% в 2025 году (в мае ожидания составляли 12,6%) из-за роста цен на продукты питания, энергоносители и рабочую силу. Но уменьшится в 2026 году до 9,8% (7,7%).

Ожидается, что постоянные потребности в расходах будут поддерживать дефицит государственного бюджета на высоком уровне в течение всего прогнозируемого периода до 2027 года включительно.

В этом году он увеличится до 23,8% ВВП с 18,1% ВВП в прошлом году.

Новые фискальные меры, включая усилия по сокращению неформальности в таможне, временное повышение налога на прибыль банков до 50% и введение налога на цифровые платформы, принесут около 1,8% ВВП дополнительных доходов. В сочетании с сохранением высоких номинальных темпов роста ВВП, прогнозируется, что дефицит сократится до 21,2% ВВП в 2026 году, – прогнозирует Еврокомиссия.

Сокращение экспорта и рост импорта

Непрекращающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру и неблагоприятные погодные условия, влияющие на сельскохозяйственное производство, способствовали ограничениям со стороны предложения, что привело к увеличению импорта и сокращению экспорта.

Поэтому в этом году Еврокомиссия прогнозирует сокращение экспорта товаров и услуг на 2,4% при росте импорта на 5,8%.

В следующем году ожидается восстановление экспорта на 2,9%, поскольку сельскохозяйственное производство нормализуется.

Однако высокий спрос на импорт энергии, угля и материалов, связанных с обороной и реконструкцией, обусловит его рост на 5,3%.

Безработица и дефицит рабочей силы

В документе также отмечается, что масштабное перемещение населения вместе с военным призывом значительно сократили рабочую силу с начала полномасштабного вторжения.

Это привело к острому дефициту и превысило темпы роста средней номинальной заработной платы в первой половине 2025 года.

Ожидается, что дефицит рабочей силы будет оставаться выраженным из-за медленной реинтеграции, длительного влияния войны на рабочую силу и постоянных региональных и квалификационных несоответствий.

В результате уровень безработицы будет оставаться высоким в течение прогнозируемого периода, но будет постепенно снижаться: с 14,8% в прошлом году до 13,3% в этом и 12,9% в следующем.

Напомним, в конце октября НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 году до 1,9% с 2,1% из-за энергодефицита, разрушения газодобывающих мощностей и дефицита рабочей силы, а на 2026 год – с 2,3% до 2%.

Прогноз инфляции на этот год улучшен с 9,7% до 9,2%, а на следующий сохранен на уровне 6,6%.

