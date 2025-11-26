Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів. Вони можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF).

Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму EFF на $8,1 млрд

МВФ на своєму сайті за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада повідомив про те, що співробітники фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо прохання влади про нову 48-місячну програму розширеного фінансування EFF з потенційним доступом до 5,94 млрд SDR. Це близько $8,1 млрд, 295% квоти.

Як зазначив голови місії Гевін Грей, угода охоплює комплекс фіскальних та монетарних заходів для закріплення програми, цілі якої включають підтримку макроекономічної стабільності, відновлення стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, боротьбу з корупцією та покращення управління.

– Очікується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування на 2026-29 роки становить близько $136,5 млрд, – повідомив він.

За словами Грея, у 2026-27 роках Україна стикається із залишковим дефіцитом фінансування (з урахуванням існуючих фінансових зобов’язань) у розмірі близько $63 млрд.

Нагадаємо, що у середині листопаду МВФ висунув Україні пропозицію щодо нової програми фінансування загальним обсягом приблизно $8 млрд строком на чотири роки.

