МВФ та Україна досягли домовленості щодо нової програми на $8,1 млрд
- Домовленості між Україною та МВФ охоплюють комплекс фіскальних та монетарних заходів щодо закріплення програми EFF на $8,1 млрд.
- Її цілями є підтримка макроекономічної стабільності, а також боротьба з корупцією та покращення управління.
- Планується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України.
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів. Вони можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF).
МВФ на своєму сайті за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада повідомив про те, що співробітники фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо прохання влади про нову 48-місячну програму розширеного фінансування EFF з потенційним доступом до 5,94 млрд SDR. Це близько $8,1 млрд, 295% квоти.
Як зазначив голови місії Гевін Грей, угода охоплює комплекс фіскальних та монетарних заходів для закріплення програми, цілі якої включають підтримку макроекономічної стабільності, відновлення стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, боротьбу з корупцією та покращення управління.
– Очікується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування на 2026-29 роки становить близько $136,5 млрд, – повідомив він.
За словами Грея, у 2026-27 роках Україна стикається із залишковим дефіцитом фінансування (з урахуванням існуючих фінансових зобов’язань) у розмірі близько $63 млрд.
Нагадаємо, що у середині листопаду МВФ висунув Україні пропозицію щодо нової програми фінансування загальним обсягом приблизно $8 млрд строком на чотири роки.