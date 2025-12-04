Уряд затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, і це рішення напряму вплине на пенсійні виплати. З наступного року фінансування пенсійної системи зросте, а разом із ним і самі пенсії.

Якою буде мінімальна пенсія у 2026, читайте в нашому матеріалі.

Мінімальна пенсія у 2026 в Україні

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, у 2026 році українські пенсіонери отримають підвищені виплати, оскільки планується проведення індексації. Підняття пенсій відбуватиметься відповідно до зростання прожиткового мінімуму. А в ухваленому бюджеті на 2026 рік передбачено підвищення.

Зараз дивляться

Мінімальна пенсія й надалі буде прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Із наступного року показники становитимуть:

прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 328 гривень,

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень,

загальний прожитковий мінімум – 3 209 гривень.

Отже розмір мінімальної пенсії у 2026 буде 2 595 гривень.

Саме ці цифри ляжуть в основу перерахунку пенсій.

Фінансування пенсій: що зміниться

У бюджеті на 2026 рік передбачено 1,27 трильйона гривень на підвищення мінімальної пенсії та пенсійне забезпечення. Це на 123 мільярди гривень більше, ніж закладалося у 2025 році.

Такий обсяг додаткових коштів дозволяє розширити можливості для підвищення виплат і забезпечити стабільне проведення індексації протягом року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.