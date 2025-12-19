Напередодні різдвяних свят продуктовий ринок показує неоднорідність, адже частина товарів суттєво подешевшала, тоді як інші, навпаки, помітно зросли в ціні.

Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Різдво-2025: скільки коштуватиме приготування страв

Фахівці Українського клубу аграрного бізнесу проаналізували, скільки коштуватиме накрити різдвяний стіл у 2025 у порівнянні з 2024 роком.

Експерти наголосили, хоча завдяки різкому падінню вартості овочів приготування окремих традиційних страв стало доступнішим, загальні витрати на святковий стіл усе ж збільшилися. Причиною цього стало подорожчання фруктів, риби та бакалійної продукції.

– У грудні 2025 року набір із 12 пісних різдвяних страв обходиться в середньому у 913,57 грн, що на 11% більше, ніж роком раніше, – наголосили експерти.

Фахівці УКАБ зазначають, що цьогорічну зиму вирізняє безпрецедентне здешевлення овочів. Завдяки високому врожаю суттєво знизилися ціни на складники так званого борщового набору:

капуста втратила майже три чверті вартості,

морква подешевшала більш ніж наполовину,

помітно впали ціни на цибулю, картоплю та буряк.

Це істотно зменшило витрати на популярні пісні страви. Так, вареники з капустою стали майже вдвічі дешевшими, картопля з часником подешевшала на 40%, а вінегрет – майже на п’яту частину. Навіть пісний борщ цього року коштує значно менше, ніж торік.

Втім, ключові символи різдвяного столу виявилися значно дорожчими. Собівартість куті зросла більш ніж на третину через різке підвищення цін на всі її інгредієнти – горіхи, мед, мак і родзинки. Ще стрімкіше подорожчали продукти для узвару: сушені фрукти за рік додали в ціні від ста до понад півтораста відсотків, що зробило сам напій у кілька разів дорожчим.

Рибні страви також істотно впливають на бюджет, адже оселедець і запечена риба додали близько чверті вартості. Додатково витрати збільшує й соняшникова олія, яка за рік помітно подорожчала та залишається незамінною складовою пісного меню.

Скільки коштуватиме накрити різдвяний стіл у 2025 році: ціни на м’ясо, молоко і сир

Як зросла ціна м’яса:

Для тих, хто планує м’ясні страви або вже готується до новорічних свят, витрати теж зросли.

Запечена свинина стала дорожчою, а ще швидше в ціні додало сало.

М’ясний борщ за рік подорожчав більш ніж на чверть, причому основну частку його вартості формують свинячі ребра.

Курятина також поступово дорожчає через зростання собівартості кормів, тоді як ціни на свинину частково стримує імпорт.

Суттєвим ударом по святковому бюджету залишається й сирна нарізка, яка цьогоріч є однією з найдорожчих позицій на столі. Попри зниження гуртових цін на молочну сировину, кінцева вартість сиру та масла залишається високою через дорогі енергоносії.

Яйця, без яких складно уявити традиційні салати, також подорожчали й у порівнянні з минулим роком додали близько 10% у ціні.

