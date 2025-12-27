С 1 января 2026 года в Украине должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства со ссылкой на соответствующее решение Кабмина.

Оклады социальных работников вырастут: что известно

Например, ранее социальный менеджер с 15-м тарифным разрядом получал 8 242 грн, а теперь его оклад увеличится на 150% и составит 20 607 гривен.

Сейчас смотрят

Специалист по социальной работе теперь будет получать 16 932 гривны вместо 6 773 грн, которые были ранее.

В ведомстве подчеркнули, что доступность социальной помощи и реабилитационных услуг напрямую зависит от специалистов, работающих в этой сфере.

— Работа социального работника требует больших ресурсов, которые измеряются не только профессионализмом, но и эмоциональным вовлечением, способностью сопереживать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников – это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других, – считают в министерстве.

Напомним, Кабинет министров принял решение о поэтапном повышении заработной платы педагогических работников в 2026 году.

С января оплата труда учителей вырастет на 30%, а с сентября предусмотрено дополнительное повышение еще на 20%, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.