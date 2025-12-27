Уряд підвищив зарплати соцпрацівників у 2,5 рази: коли почнуть діяти зміни
- З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 рази.
- Соціальні менеджери отримуватимуть до 20 607 грн, фахівці з соціальної роботи – до 16 932 грн.
З 1 січня 2026 року в Україні посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 рази.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності з посиланням на відповідне рішення уряду.
Оклади соціальних працівників зростуть: що відомо
Наприклад, раніше соціальний менеджер із 15-м тарифним розрядом отримував 8 242 грн, а тепер його оклад збільшиться на 150% і становитиме 20 607 гривень.
Фахівець із соціальної роботи тепер отримуватиме 16 932 гривні замість 6 773 грн, які були раніше.
У відомстві наголосили, що доступність соціальної допомоги та реабілітаційних послуг безпосередньо залежить від фахівців, які працюють у цій сфері.
– Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників – це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших, – вважають у міністерстві.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про поетапне підвищення заробітної плати педагогічних працівників у 2026 році.
З січня оплата праці вчителів зросте на 30%, а з вересня передбачене додаткове підвищення ще на 20%, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.