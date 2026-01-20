Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что США и Украина на рабочем уровне согласовали политический документ “плана процветания” Украины.

Об этом он сообщил во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Качка о соглашении между Украиной и США на $800 млрд

Речь идет о “плане процветания” Украины объемом $800 млрд.

Сейчас смотрят

— На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов для нас всех заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами, и это будет касаться действительно десятков правовых инструментов, — сказал он.

По словам Качки, этот документ не является окончательным проектом. Он подчеркнул, что речь идет скорее об инструменте планирования.

— Это скорее набор задач. В нем есть раздел с рабочими направлениями, около пяти или семи различных направлений, которые нужно реализовать, чтобы все это осуществить, – подытожил Качка.

Ранее Юлия Свириденко говорила, что финансовые потребности Украины в течение следующих 10 лет оцениваются примерно в $800 млрд, которые необходимы для восстановления страны и обеспечения экономического роста, без учета расходов на сферу безопасности.

Напомним, издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп отказался подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе масштабное соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд.

Причиной называли споры вокруг Гренландии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.