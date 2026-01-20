Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що США та Україна на робочому рівні погодили політичний документ “плану процвітання” України.

Про це він повідомив під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Качка про угоду між Україною та США на $800 млрд

Мова йде про “план процвітання” України обсягом $800 млрд.

– На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів, – сказав він.

За словами Качки, цей документ не є фіналізованим проєктом. Він наголосив, що мова йде радше про інструмент планування.

– Це радше набір завдань. Він має розділ з робочими напрямами, близько п’яти або семи різних напрямів, що потрібно зробити, щоб усе це реалізувати, – підсумував Качка.

Раніше Юлія Свириденко говорила, що фінансові потреби України впродовж наступних 10 років оцінюють приблизно у $800 млрд, які необхідні для відновлення країни та забезпечення економічного зростання, без урахування витрат на сферу безпеки.

Нагадаємо, видання Axios із посиланням на джерела повідомляло, що Дональд Трамп відмовився підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі масштабну угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд.

Причиною називали суперечки навколо Гренландії.

