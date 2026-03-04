Совместная военная операция США и Израиля против Ирана уже привела к масштабным перебоям в авиасообщении на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание AP. Десятки тысяч людей не могут вылететь, и ситуация остается непредсказуемой.

Что с ценами на авиабилеты из стран Ближнего Востока, читайте в нашем материале.

Неопределенность и рост цен на авиабилеты из стран Ближнего Востока

Эксперты предупреждают, что сбои в авиасообщении продлятся в ближайшие недели. Если конфликт распространится на страны Персидского залива, последствия почувствуют не только региональные, но и глобальные авиарынки. Аэропорты Персидского залива — ключевые транзитные узлы между Европой, Азией и Африкой.

Из-за закрытия неба над рядом стран авиакомпании массово отменяют рейсы или меняют маршруты, выбирая более длинные облеты. Это увеличивает расходы перевозчиков, прежде всего из-за дополнительного топлива и оплаты полетов над территорией других государств.

Президент и генеральный директор Flight Safety Foundation Хассан Шахиди подчеркивает, что это не обычные задержки рейсов. Речь идет о полетах в зоне конфликта.

По его словам, ограничения могут меняться буквально каждый час, поэтому путешественникам следует быть готовыми к неопределенности.

Правительства призывают граждан выезжать

События развиваются стремительно, а Иран сообщает о сотнях погибших. Поэтому ряд государств выпустил срочные предупреждения.

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Иран, Израиль, а также Катар, Бахрейн, Египет, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Палестинские территории, Саудовскую Аравию, Сирию, ОАЭ и Йемен, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами.

Китай, Италия, Франция и Германия уже организовали эвакуацию своих граждан.

Хассан Шахиди советует постоянно проверять обновления от правительств, посольств, аэропортов и авиакомпаний. Если поездка не является критически необходимой, то ее лучше перенести. Если же лететь нужно, стоит выбирать билеты с возможностью бесплатного изменения или возврата.

Почему выросли цены на авиабилеты из направлений Ближнего Востока в Европу

Многие перевозчики предлагают бесплатное перебронирование или возврат средств, но условия часто ограничены конкретными датами или направлениями.

Генеральный директор Insure MyTrip Сюзанна Морроу объясняет, что военные действия обычно не покрываются стандартными страховыми полисами, ведь это непредвиденные события. Турист может получить компенсацию только по специальному тарифу и только при условии соблюдения сроков отмены.

Из-за закрытия воздушного пространства перевозчики вынуждены летать обходными маршрутами. Это означает больше расходов и дальнейший рост цен.

Когда ожидать падения цен на авиабилеты из стран Ближнего Востока

Управляющий директор Alton Aviation Consultancy Брайан Терри прогнозирует, что в случае затяжного конфликта авиакомпании могут ввести топливные надбавки или повысить тарифы. Часть расходов неизбежно ляжет на пассажиров.

Он подчеркнул, что цены на нефть уже выросли, а топливо составляет около трети операционных расходов авиакомпаний. Если боевые действия продолжатся, авиабилеты могут подорожать еще больше.

Источник : AP

