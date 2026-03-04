Спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану вже призвела до масштабних перебоїв в авіасполученні на Близькому Сході. Про це повідомило видання AP. Десятки тисяч людей не можуть вилетіти, і ситуація залишається непередбачуваною.

Що з цінами на авіаквитки з країн Близького Сходу, читайте в нашому матеріалі.

Невизначеність та зростання цін на авіаквитки з країн Близького Сходу

Експерти попереджають, що збої у авіасполученні триватимуть найближчими тижнями. Якщо конфлікт пошириться на країни Перської затоки, наслідки відчують не лише регіональні, а й глобальні авіаринки. Аеропорти Перської затоки — ключові транзитні вузли між Європою, Азією та Африкою.

Через закриття неба над низкою країн авіакомпанії масово скасовують рейси або змінюють маршрути, обираючи довші обльоти. Це збільшує витрати перевізників, насамперед через додаткове пальне та оплату польотів над територією інших держав.

Президент і генеральний директор Flight Safety Foundation Хассан Шахіді наголошує, що це не звичайні затримки рейсів. Ідеться про польоти в зоні конфлікту.

За його словами, обмеження можуть змінюватися буквально щогодини, тому мандрівникам слід бути готовими до невизначеності.

Уряди закликають громадян виїжджати

Події розгортаються стрімко, а Іран повідомляє про сотні загиблих. Тож низка держав видала термінові попередження.

Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Іран, Ізраїль, а також Катар, Бахрейн, Єгипет, Ірак, Йорданію, Кувейт, Ліван, Оман, Палестинські території, Саудівську Аравію, Сирію, ОАЕ та Ємен, скориставшись доступними комерційними рейсами.

Китай, Італія, Франція та Німеччина вже організували евакуацію своїх громадян.

Хассан Шахіді радить постійно перевіряти оновлення від урядів, посольств, аеропортів та авіакомпаній. Якщо подорож не є критично необхідною, то її краще перенести. Якщо ж летіти потрібно, варто обирати квитки з можливістю безкоштовної заміни або повернення.

Чому зросли ціни на авіаквитки з напрямків Близького Сходу в Європу

Багато перевізників пропонують безкоштовне перебронювання або повернення коштів, але умови часто обмежені конкретними датами чи напрямками.

Генеральна директорка Insure MyTrip Сюзанна Морроу пояснює, що воєнні дії зазвичай не покриваються стандартними страховими полісами, адже це непередбачувані події. Турист може отримати компенсацію лише за спеціальним тарифом і лише за умови дотримання строків скасування.

Через закриття повітряного простору перевізники змушені літати обхідними маршрутами. Це означає більше витрат і подальше зростання цін.

Коли очікувати падіння цін на авіаквитки з країн Близького Сходу

Керуючий директор Alton Aviation Consultancy Браян Террі прогнозує, що в разі затяжного конфлікту авіакомпанії можуть запровадити паливні надбавки або підвищити тарифи. Частина витрат неминуче ляже на пасажирів.

Він наголосив, що ціни на нафту вже зросли, а пальне становить близько третини операційних витрат авіакомпаній. Якщо бойові дії триватимуть, авіаквитки можуть подорожчати ще більше.

