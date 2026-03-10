Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
- Верховна Рада відхилила законопроєкт №14025, який пропонував знизити ставку оподаткування доходів із цифрових платформ до 5% та запровадити автоматичну передачу даних до податкової.
- Документ був структурним маяком програми Міжнародного валютного фонду.
Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №14025, який стосувався оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи.
Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 10 березня.
Рада відхилила законопроєкт про оподаткування платформ
Відповідний законопроєкт підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Водночас у Раді провалили пропозиції щодо повторного першого читання та повернення на доопрацювання уряду.
Як сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, у законопроєкті передбачалося, що Державній податковій службі (ДПС) передаватиметься інформація про доходи резидентів, отримані через цифрові платформи.
На його думку, важливо, що зараз такі доходи підлягають оподаткуванню за ставкою 18%, проте її пропонувалося зробити у розмірі 5%.
Як стверджує Марченко, у законопроєкті хотіли зробити податковий мінімум на рівні 38,5 тис. грн.
Ухвалення законопроєкту №14025 було однією з попередніх умов, яка згодом стала структурним маяком нової чотирирічної програми фінансування Міжнародного валютного фонду.
27 лютого Рада директорів МВС затвердила програму розширеного фінансування EFF для України на $8,1 млрд, яка передбачала 12 маяків, зокрема, ПДВ для фізичних осіб-підприємців та оподаткування посилок.
3 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш у розмірі $1,5 млрд у межах програми розширеного фінансування EFF від МВФ.