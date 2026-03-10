Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №14025, який стосувався оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 10 березня.

Рада відхилила законопроєкт про оподаткування платформ

Відповідний законопроєкт підтримали лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Водночас у Раді провалили пропозиції щодо повторного першого читання та повернення на доопрацювання уряду.

Як сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, у законопроєкті передбачалося, що Державній податковій службі (ДПС) передаватиметься інформація про доходи резидентів, отримані через цифрові платформи.

На його думку, важливо, що зараз такі доходи підлягають оподаткуванню за ставкою 18%, проте її пропонувалося зробити у розмірі 5%.

Як стверджує Марченко, у законопроєкті хотіли зробити податковий мінімум на рівні 38,5 тис. грн.

Ухвалення законопроєкту №14025 було однією з попередніх умов, яка згодом стала структурним маяком нової чотирирічної програми фінансування Міжнародного валютного фонду.

27 лютого Рада директорів МВС затвердила програму розширеного фінансування EFF для України на $8,1 млрд, яка передбачала 12 маяків, зокрема, ПДВ для фізичних осіб-підприємців та оподаткування посилок.

3 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш у розмірі $1,5 млрд у межах програми розширеного фінансування EFF від МВФ.

