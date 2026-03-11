Україна отримає від Німеччини додаткові €200 млн для посилення захисту від російських бомбардувань.

Про це повідомила президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.

Допомога Україні від Німеччини: що відомо

Юлія Кльокнер наголосила, що гроші необхідні для закупки дронів та захист людей і інфраструктури України.

– Йдеться про збільшення коштів на розвідувальні дрони та цивільний захист, щоб була можливість більше підтримати людей та краще забезпечити оборону життєво важливої інфраструктури, – розповіла Кльокнер на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 11 березня.

Тим часом Міністерство закордонних справ Німеччини також зазначало, що ФРН виділить додаткові кошти на підтримку України.

Там зауважили, що те, що зміцнює Україну, захищає і Європу.

– Незважаючи на ескалацію конфлікту на Близькому Сході, підтримка України залишається надзвичайно важливою. Щоб Україна могла й надалі протистояти бомбардуванням Путіна, Німеччина виділяє ще понад €200 млн на цивільний захист та захист від надзвичайних ситуацій, – підсумували у МЗС Німеччини.

Нагадаємо, президентка Бундестагу Юлія Кльокнер прибула з візитом до Києва.

