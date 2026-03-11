Німеччина надасть Україні додаткові €200 млн на захист від обстрілів
- Німеччина виділить Україні додаткові €200 млн для посилення захисту від російських бомбардувань та підтримки цивільної інфраструктури.
- Кошти планують спрямувати на розвідувальні дрони та цивільний захист, щоб краще захищати населення і критичну інфраструктуру.
- У Берліні наголосили, що підтримка України залишається пріоритетом, навіть попри ескалацію безпекової ситуації на Близькому Сході.
Україна отримає від Німеччини додаткові €200 млн для посилення захисту від російських бомбардувань.
Про це повідомила президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.
Допомога Україні від Німеччини: що відомо
Юлія Кльокнер наголосила, що гроші необхідні для закупки дронів та захист людей і інфраструктури України.
– Йдеться про збільшення коштів на розвідувальні дрони та цивільний захист, щоб була можливість більше підтримати людей та краще забезпечити оборону життєво важливої інфраструктури, – розповіла Кльокнер на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 11 березня.
Тим часом Міністерство закордонних справ Німеччини також зазначало, що ФРН виділить додаткові кошти на підтримку України.
Там зауважили, що те, що зміцнює Україну, захищає і Європу.
– Незважаючи на ескалацію конфлікту на Близькому Сході, підтримка України залишається надзвичайно важливою. Щоб Україна могла й надалі протистояти бомбардуванням Путіна, Німеччина виділяє ще понад €200 млн на цивільний захист та захист від надзвичайних ситуацій, – підсумували у МЗС Німеччини.
Нагадаємо, президентка Бундестагу Юлія Кльокнер прибула з візитом до Києва.