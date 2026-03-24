После задержания украинских инкассаторов венгерскими спецслужбами Ощадбанк временно прекратил ввоз валюты в Украину и ищет альтернативные способы ее доставки.

Об этом во время брифинга сообщил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, пишет Суспільне.

По его словам, Ощадбанк является единственным коммерческим банком в Украине, который имеет лицензию на ввоз валюты с территории ЕС.

Сейчас из-за остановки поставок валюты необходимый спрос покрывает НБУ за счет собственных резервов.

— С момента инцидента и до сегодняшнего дня мы не осуществляли ввоз наличных средств. Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки (средств, — Ред.) с учетом рисков, которые мы почувствовали и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты, — рассказал банкир.

По словам Кациона, до начала полномасштабного вторжения такие перевозки средств осуществлялись воздушным путем через аэропорт Борисполь.

Однако с 2022 года раз в неделю такие рейсы выполняются с помощью инкассаторских автомобилей.

На данный момент Ощадбанк обеспечил поставки валюты для 39 банков на общую сумму $1 млрд наличными и €800 млн.

Всего в 2025 году через кассы банков Ощадбанка населению продали около $1,45 млрд и €387 млн, а также купили у граждан $522 млн и €82 млн.

Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины (сотрудников бригады инкассации) во время транзитной перевозки материальных ценностей через Будапешт.

В автомобилях находились $40 млн, €35 млн и 9 килограммов золота.

Национальная налоговая и таможенная комиссия Венгрии заявила о задержании семерых работников Ощадбанка якобы по подозрению “в отмывании денег”.

Нацполиция начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебных автомобилей Ощадбанка.

Вечером 6 марта семеро украинцев вернулись в Украину.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, один из них после допроса венгерскими спецслужбами получил неизвестную инъекцию и попал в больницу.

12 марта пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Венгрия вернула инкассаторские автомобили. Наличные и золото остались под арестом в Венгрии.

