Після затримання українських інкасаторів угорськими спецслужбами Ощадбанк тимчасово припинив ввезення валюти до України та шукає альтернативні способи її доставки.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, пише Суспільне.

За його словами, Ощадбанк є єдиним комерційним банком в Україні, який має ліцензію на ввезення валюти з території ЄС.

Наразі через зупинку постачання валюти необхідний попит покриває НБУ за рахунок власних резервів.

– З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки (коштів, – Ред.) з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути, – розповів банкір.

За словами Каціона, до початку повномасштабного вторгнення такі перевезення коштів здійснювали повітряним шляхом через аеропорт Бориспіль.

Однак із 2022 року раз на тиждень такі рейси виконують за допомогою інкасаторських автомобілів.

Наразі Ощадбанк забезпечив постачання валюти для 39 банків на загальну суму $1 млрд готівкою та €800 млн.

Загалом у 2025 році через каси банків Ощадбанку населенню продали близько $1,45 млрд та €387 млн, а також купили у громадян $522 млн і €82 млн.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України (співробітників бригади інкасації) під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях перебували $40 млн, €35 млн та 9 кілограмів золота.

Національна податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру “у відмиванні грошей”.

Нацполіція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку.

Увечері 6 березня семеро українців повернулися в Україну.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими спецслужбами отримав невідому ін’єкцію і потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автомобілі. Готівка та золото залишилися під арештом в Угорщині.

Пов'язані теми:

