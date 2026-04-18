З 1 березня в Україні традиційно провели індексацію пенсій, і уряд оголосив про підвищення виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121.

Однак після отримання оновлених сум багато пенсіонерів були розчаровані, адже реального зростання вони майже не відчули. У деяких випадках підвищення виявилося мінімальним або взагалі непомітним, що викликало чимало запитань і нерозуміння щодо того, як саме відбувся перерахунок.

Як перевірити, наскільки зросла пенсія після індексації, читайте в нашому матеріалі.

Як зміниться пенсія після індексації

Як пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін під час ефіру телемарафону, головний принцип індексації у 2026 році полягає в тому, що підвищення нараховується не на всю суму пенсії, а лише на її базову частину, так зване “тіло” пенсії.

Наприклад, якщо людина отримує 5 000 грн і вся ця сума сформована із заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, тоді підвищення буде відчутнішим, близько 600 грн.

Але якщо з цих 5 000 грн частина — це різні надбавки чи доплати, які не пов’язані зі страховим стажем (наприклад, “дотяжки” до мінімального рівня), то індексація застосовується лише до основної частини.

Тобто, умовно, якщо “тіло” пенсії становить 4 500 грн, а ще 500 грн — це доплати, то саме на ці 4 500 грн і нараховуватиметься підвищення. Через це фактичне зростання виплат може бути значно меншим, ніж очікують пенсіонери.

Де перевірити підвищення пенсії після індексації

Після щорічної індексації багато пенсіонерів замислюються, чи справді зросли їхні виплати і на скільки саме. Перевірити це сьогодні можна без походів до установ, адже достатньо зайти в електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду України.

Для цього знадобиться будь-який пристрій із доступом до інтернету, телефон, планшет або комп’ютер, а також один зі способів входу: електронний підпис, BankID чи Дія.Підпис.

Після переходу на офіційний портал потрібно натиснути Вхід і обрати зручний варіант авторизації. Якщо це перший вхід, система може попросити підтвердити особисті дані.

У своєму кабінеті варто відкрити розділ Моя пенсія. Саме там відображається вся актуальна інформація:

Поточний розмір виплати, коли востаннє її перераховували і з якої причини — через індексацію, додатковий стаж чи інші надбавки.

У зручній формі можна побачити, якою була пенсія раніше і якою стала після змін, а також дату, з якої почала діяти нова сума.

Якщо після індексації цифра не змінилася, це не завжди помилка.

Окрім перевірки суми, в електронному кабінеті можна завантажити довідку про пенсію у форматі PDF, переглянути історію виплат або навіть звернутися до Пенсійного фонду онлайн.

Чому після переіндексації пенсії у всіх зросли на різну суму

Багатьох пенсіонерів цікавить, як порахувати чи зросла пенсія після індексації та що саме змінив уряд у 2026 році. Як пояснив фахівец Мережі права, адвокат Дмитро Корсун, головна проблема полягає в тому, що індексація пенсій відбулася нерівномірно, і не всі отримали однакове підвищення.

Для більшості пенсіонерів застосували коефіцієнт індексації 1,121. Однак для тих, кому пенсії призначили раніше, діють інші, нижчі коефіцієнти. Окрім цього, уряд встановив обмеження, адже максимальне підвищення пенсії не може перевищувати 2 595 гривень.

Ще одна складність полягає в тому, що люди часто не бачать окремих доплат у своїх розрахунках. Це не означає, що їх немає — просто відповідно до постанови Кабміну №209 вони включені в загальну суму пенсії і не відображаються окремо.

Через це виникає ситуація, коли навіть при більшому розрахунковому підвищенні фактична сума виглядає меншою або незрозумілою.

Крім того, існують доплати до мінімальної пенсії, які можуть фактично “поглинати” частину індексації. Саме тому багато пенсіонерів відчувають несправедливість: на папері підвищення ніби є, але фактично його складно побачити.

Як пояснив адвокат, Кабінет Міністрів передбачив індексацію пенсій із застосуванням коефіцієнта 1,121, але для новіших пенсій встановив окремі показники.

Зокрема, для пенсій, призначених або перерахованих із використанням новіших показників середньої зарплати, застосовуються такі коефіцієнти:

для 2021–2022 років — 1,061,

для 2023 року — 1,048,

для 2024 року — 1,036,

для 2025 року — 1,024.

Логіка уряду полягає в тому, що нові пенсії вже розраховані з урахуванням вищих показників середньої заробітної плати, тому їх індексація має бути меншою.

Однак саме цей підхід викликає найбільше суперечок, адже фактично люди опиняються в нерівних умовах: одним підвищення нараховують повніше, іншим — із понижувальними коефіцієнтами.

Для тих, хто хоче самостійно перевірити свою пенсію, важливо мати не просто виписку з банку, а повний пакет документів: протокол призначення або перерахунку пенсії та розрахунок заробітку. У цих документах можна побачити структуру виплат.

Як перевірити, чи зросла пенсія після індексації

Перш за все потрібно знайти показник середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію. Потім цей показник перемножується з усіма коефіцієнтами індексації, які застосовувалися після призначення пенсії. Далі враховується індивідуальний коефіцієнт заробітку (після оптимізації) та коефіцієнт страхового стажу.

Після перемноження цих показників отримується основний розмір пенсії. До нього окремо додаються різні доплати, за винятком деяких категорій, таких як індексаційні, військові чи адресні виплати.

Важливо також перевірити, чи є доплата до мінімальної пенсії. Вона може зменшитися або зникнути після перерахунку, і тоді фактичне підвищення буде меншим, ніж очікувалося.

Отже, у 2026 році система індексації пенсій стала складнішою і менш прозорою для пересічного громадянина.

Формально підвищення відбулося, але через різні коефіцієнти, обмеження та приховані в загальній сумі доплати реальний ефект для багатьох пенсіонерів виявився не таким відчутним, як очікувалося.

