Машинобудівний завод Лубнимаш у Полтавській області інвестував $2 млн у будівництво нового виробничого комплексу, де виготовлятимуть силоси великої місткості.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Новий виробничий комплекс матиме площу 6 тис. кв. м. На підприємстві вироблятимуть силоси місткістю до 50 тис. кубометрів.

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За словами Кисилевського, інвестиції у проєкт становлять $2 млн. Додатковий фінансовий ресурс підприємство отримало завдяки участі у програмі компенсації 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування.

Після запуску нового цеху виробничі потужності заводу майже подвояться. Якщо зараз завод у Лубнах щороку виготовляє силоси із сумарною місткістю зберігання до 600 тис. тонн зерна, то після завершення будівництва цей показник перевищить 1 млн тонн на рік.

Як зазначив Кисилевський, у 2025 році Лубнимаш виробив зерносховища, силоси та бункери для зерна на суму понад 1 млрд грн.

Продукція підприємства експортується до країн Європейського Союзу. Також перспективним напрямком розвитку називають ринок країн Африки.

Наразі завод забезпечує роботою 420 працівників.

Зауважимо, що програма компенсації фермерам 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування є частиною політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона діяла у 2017–2022 роках, а з 2024 року була відновлена.

У державному бюджеті на 2026 рік на реалізацію цієї програми передбачено 1,8 млрд грн, які спрямовують на підтримку українських виробників і стимулювання інвестицій у розвиток виробництва.

Фото: Дмитро Кисилевський

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