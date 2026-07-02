На Полтавщині завод Лубнимаш інвестував $2 млн у новий виробничий комплекс
Машинобудівний завод Лубнимаш у Полтавській області інвестував $2 млн у будівництво нового виробничого комплексу, де виготовлятимуть силоси великої місткості.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
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Новий виробничий комплекс матиме площу 6 тис. кв. м. На підприємстві вироблятимуть силоси місткістю до 50 тис. кубометрів.
За словами Кисилевського, інвестиції у проєкт становлять $2 млн. Додатковий фінансовий ресурс підприємство отримало завдяки участі у програмі компенсації 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування.
Після запуску нового цеху виробничі потужності заводу майже подвояться. Якщо зараз завод у Лубнах щороку виготовляє силоси із сумарною місткістю зберігання до 600 тис. тонн зерна, то після завершення будівництва цей показник перевищить 1 млн тонн на рік.
Як зазначив Кисилевський, у 2025 році Лубнимаш виробив зерносховища, силоси та бункери для зерна на суму понад 1 млрд грн.
Продукція підприємства експортується до країн Європейського Союзу. Також перспективним напрямком розвитку називають ринок країн Африки.
Наразі завод забезпечує роботою 420 працівників.
Зауважимо, що програма компенсації фермерам 25% вартості продукції українського аграрного машинобудування є частиною політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона діяла у 2017–2022 роках, а з 2024 року була відновлена.
У державному бюджеті на 2026 рік на реалізацію цієї програми передбачено 1,8 млрд грн, які спрямовують на підтримку українських виробників і стимулювання інвестицій у розвиток виробництва.
Фото: Дмитро Кисилевський