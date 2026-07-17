Корецкий в должности премьера провел первый разговор с МВФ: детали
- Новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел свой первый международный разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Деном Кацом.
- Стороны обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета Фонда, запланированному на 20 июля, которое должно разблокировать для Украины следующий транш финансовой помощи в размере $690 млн.
Сергей Корецкий после назначения на должность премьер-министра Украины провел первый международный разговор.
Первый международный разговор Корецкого в должности премьера
Как сообщает Сергей Корецкий, он обсудил с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацом подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому обзору Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.
Как подтвердили в МВФ, это произойдет 20 июля.
– Одобрение первого обзора Исполнительным советом МВФ должен принести Украине следующий транш международной помощи в размере 690 миллионов долларов США, – заявил он.
Корецкий поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины.
По его словам, Фонд продолжает играть ключевую роль в координации международной финансовой помощи нашей стране.
Кроме того, они договорились согласовать дальнейшие шаги для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.
В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что известно о Сергее Корецком, его биографии и фактах из жизни.