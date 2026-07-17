Сергей Корецкий после назначения на должность премьер-министра Украины провел первый международный разговор.

Первый международный разговор Корецкого в должности премьера

Как сообщает Сергей Корецкий, он обсудил с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацом подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому обзору Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Как подтвердили в МВФ, это произойдет 20 июля.

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– Одобрение первого обзора Исполнительным советом МВФ должен принести Украине следующий транш международной помощи в размере 690 миллионов долларов США, – заявил он.

Корецкий поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины.

По его словам, Фонд продолжает играть ключевую роль в координации международной финансовой помощи нашей стране.

Кроме того, они договорились согласовать дальнейшие шаги для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.

В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о Сергее Корецком, его биографии и фактах из жизни.

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