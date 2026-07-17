Сергій Корецький після призначення на посаду прем’єр-міністра України провів першу міжнародну розмову.

Перша міжнародна розмова Корецького на посаді прем’єра

Як повідомляє Сергій Корецький, він обговорив з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацом підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Як підтвердили у МВФ, це відбудеться 20 липня.

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– Схвалення першого огляду Виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів США, – заявив він.

Корецький подякував МВФ за послідовну підтримку України.

За його словами, Фонд продовжує відігравати ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій країні.

Крім цього, вони домовилися погодити подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Сергія Корецького, його біографію та факти із життя.

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