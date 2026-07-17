Корецький на посаді прем’єра провів першу розмову з МВФ: деталі
- Новопризначений прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів свою першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом.
- Сторони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради Фонду, запланованого на 20 липня, яке має розблокувати для України наступний транш фінансової допомоги у розмірі $690 млн.
Сергій Корецький після призначення на посаду прем’єр-міністра України провів першу міжнародну розмову.
Перша міжнародна розмова Корецького на посаді прем’єра
Як повідомляє Сергій Корецький, він обговорив з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацом підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України.
Як підтвердили у МВФ, це відбудеться 20 липня.
– Схвалення першого огляду Виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів США, – заявив він.
Корецький подякував МВФ за послідовну підтримку України.
За його словами, Фонд продовжує відігравати ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій країні.
Крім цього, вони домовилися погодити подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.
У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.
Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Сергія Корецького, його біографію та факти із життя.