В августе 2026 года работодатели будут начислять индексацию заработной платы с учетом последних данных об индексе потребительских цен, обнародованных Государственной службой статистики.

Факты ICTV выяснили, кому проведут индексацию зарплаты в августе 2026 года, изменятся ли суммы выплат и по каким правилам работодатели производят такие начисления.

Кому проведут индексацию зарплаты в августе 2026 года

После того, как Государственная служба статистики обнародовала индекс потребительских цен, стало известно, изменится ли индексация зарплаты за август 2026 года.

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Новых оснований для увеличения выплат не появилось. Дело в том, что индекс потребительских цен за июнь составил 99,9%, поэтому коэффициенты индексации остались на прежнем уровне. Это означает, что работники, уже имеющие право на такую ​​доплату, продолжат получать ее в том же размере, что и в июле.

Право на текущую индексацию в августе имеют работники, для которых базовым месяцем остается январь или февраль 2026 года.

Для работников с базовым месяцем январь 2026 сумма индексации составляет 139,78 грн, а для тех, у кого базовым является февраль 2026, доплата будет составлять 103,17 грн.

Если работнику после этого повышали должностной оклад, право на индексацию определяют уже с учетом нового базового месяца. В таком случае расчет индекса потребительских цен начинают заново, поэтому размер доплаты может отличаться или право на нее еще не возникло.

Почему размер индексации в августе не изменился

Порядок проведения индексации в 2026 году остается неизменным. Она осуществляется в соответствии с Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабмина №1078.

Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год установил, что с начала года к накоплению индекса потребительских цен для проведения индексации приступили заново. Поэтому январь 2026 года стал базовым месяцем для большинства работников.

Начиная с февраля, Госстат ежемесячно публиковал индекс потребительских цен, а работодатели определяли, превысил ли накопленный показатель установленный законодательством порог в 103%. Такое право впервые возникло в июне, когда совокупный индекс превысил этот показатель.

После обнародования данных за июнь никаких новых оснований для увеличения индексации не возникло. Поэтому в августе работники, которые уже получают такую ​​доплату, будут и дальше получать ее в тех же суммах — 139,78 грн или 103,17 грн, в зависимости от базового месяца.

Как рассчитывают индексацию зарплаты

Индексация — государственная гарантия, которая частично компенсирует работникам рост потребительских цен. Право на нее возникает только тогда, когда накопленный индекс потребительских цен превосходит 103%.

При расчете прежде всего определяют базовый месяц, то есть месяц последнего повышения должностного оклада. Начиная со следующего месяца индекс потребительских цен вычисляют нарастающим итогом. Когда его значение превышает установленный порог, работнику начинают начислять индексацию.

Если работодатель повышает должностной оклад, базовый месяц меняется, а расчет накопленного индекса начинается снова. Именно поэтому право на индексацию и ее размер может отличаться даже у работников одного предприятия.

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