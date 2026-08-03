Індексація зарплати у серпні 2026: від чого залежить розмір доплати
У серпні 2026 року роботодавці нараховуватимуть індексацію заробітної плати з урахуванням останніх даних про індекс споживчих цін, які оприлюднила Державна служба статистики.
Факти ICTV з’ясували, кому проведуть індексацію зарплати у серпні 2026 року, чи зміняться суми виплат та за якими правилами роботодавці проводять такі нарахування.
Кому проведуть індексацію зарплати у серпні 2026
Після того, як Державна служба статистики оприлюднила індекс споживчих цін, стало відомо, чи зміниться індексація зарплати за серпень 2026.
Нових підстав для збільшення виплат не з’явилося. Річ у тім, що індекс споживчих цін за червень становив 99,9%, тому коефіцієнти індексації залишилися на попередньому рівні. Це означає, що працівники, які вже мають право на таку доплату, продовжать отримувати її у тому самому розмірі, що й у липні.
Право на поточну індексацію у серпні мають працівники, для яких базовим місяцем залишається січень або лютий 2026 року.
Для працівників із базовим місяцем січень 2026 року сума індексації становить 139,78 грн, а для тих, у кого базовим є лютий 2026 року, доплата становитиме 103,17 грн.
Якщо ж працівникові після цього підвищували посадовий оклад, право на індексацію визначають уже з урахуванням нового базового місяця. У такому разі розрахунок індексу споживчих цін починають заново, тому розмір доплати може відрізнятися або ж право на неї ще не виникло.
Чому розмір індексації у серпні не змінився
Порядок проведення індексації у 2026 році залишається незмінним. Вона здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабміну №1078.
Закон України Про Державний бюджет України на 2026 рік встановив, що з початку року накопичення індексу споживчих цін для проведення індексації розпочали заново. Через це січень 2026 року став базовим місяцем для більшості працівників.
Починаючи з лютого, Держстат щомісяця публікував індекс споживчих цін, а роботодавці визначали, чи перевищив накопичений показник встановлений законодавством поріг у 103%. Таке право вперше виникло у червні, коли сукупний індекс перевищив цей показник.
Після оприлюднення даних за червень жодних нових підстав для збільшення індексації не виникло. Тому в серпні працівники, які вже отримують таку доплату, і надалі отримуватимуть її в тих самих сумах — 139,78 грн або 103,17 грн залежно від базового місяця.
Як розраховують індексацію зарплати
Індексація — це державна гарантія, яка частково компенсує працівникам зростання споживчих цін. Право на неї виникає лише тоді, коли накопичений індекс споживчих цін перевищує 103%.
Під час розрахунку насамперед визначають базовий місяць, тобто місяць останнього підвищення посадового окладу. Починаючи з наступного місяця, індекс споживчих цін обчислюють наростаючим підсумком. Коли його значення перевищує встановлений поріг, працівникові починають нараховувати індексацію.
Якщо ж роботодавець підвищує посадовий оклад, базовий місяць змінюється, а розрахунок накопиченого індексу починається знову. Саме тому право на індексацію та її розмір можуть відрізнятися навіть у працівників одного підприємства.