Европейская комиссия выделила Украине новый оборонный транш в размере €1,71 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом в €90 млрд. Деньги уже поступили на казначейский счет. Их направят на закупку дронов, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Европейская комиссия и премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам встречи с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляен.

Еврокомиссия выделила Украине €1,71 млрд

Это уже восьмой транш, предоставленный Украине в рамках оборонного компонента программы Ukraine Support Loan. Как отметили в Еврокомиссии, выделенные деньги предназначены для покрытия неотложных военных нужд Украины в защите от российской агрессии.

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В частности, речь идет о закупке беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны — среди прочего, радаров раннего предупреждения и ракет.

Закупки оборонного оборудования будут осуществляться у украинских и европейских производителей, при этом около 40% от общей суммы транша направят на выполнение контрактов с базирующимися в ЕС компаниями.

— Сегодня мы выделили €1,71 млрд, чтобы помочь Украине закупить беспилотники, боеприпасы и системы ПВО. Мы будем продолжать непоколебимо поддерживать Украину — так же, как делали это каждый день, начиная с первого дня российской агрессивной войны, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что ЕС продолжит работать для достижения справедливого и продолжительного мира, гарантирующего суверенитет и территориальную целостность Украины, а также безопасность Европы.

Общий объем помощи и планы на 2027 год

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что деньги уже поступили на казначейский счет и пойдут на первоочередные оборонные нужды. По его словам, с учетом этого транша Украина получила уже €14,6 млрд. оборонного финансирования в рамках механизма Ukraine Support Loan.

Во время встречи с президентом Еврокомиссии Корецкий также обсудил ряд ключевых направлений сотрудничества. По словам премьер-министра, главным приоритетом сейчас предполагаемая финансовая поддержка на следующий год, где определяющую роль играет ЕС.

Он отметил, что стороны имеют четкое понимание Ukraine Support Loan, а в Киеве рассчитывают на поступление первых денег уже в начале года. В то же время продолжаются переговоры с партнерами вне ЕС для полного покрытия бюджетных и оборонных нужд.

Отдельной темой переговоров стала энергетика и экстренная помощь Украине этой зимой, которую обсуждали ранее президент Украины Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляен.

В то же время Украина рассчитывает, что четвертый и пятый переговорные кластеры по членству в Евросоюзе откроют уже в декабре.

— Сильная и экономически устойчивая Украина — безопасность всей Европы. Спасибо Урсуле фон дер Ляен за лидерство, решительность и последовательную поддержку Украины, — подытожил Корецкий.

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