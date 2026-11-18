Із початком зими витрати українців на комунальні послуги зростають. Особливо відчутно це для домогосподарств, які оплачують централізоване опалення або використовують газ та електроенергію для обігріву житла. Щоб підтримати родини з невисокими доходами, держава надає житлові субсидії.

Кому нарахують субсидії з 1 грудня 2026 року, як подати документи та чи впливає добровільний пенсійний внесок на право отримувати допомогу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому нарахують субсидії у грудні 2026 року

Перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років Пенсійний фонд провів у жовтні. Для більшості домогосподарств, які вже отримували допомогу в неопалювальний період, її розмір визначили автоматично.

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Тому в грудні повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, якщо людина вже має призначену субсидію, а обставини, які впливають на її розрахунок, не змінилися.

Автоматичне призначення стосується також домогосподарств, яким у літні місяці допомогу розрахували в нульовому розмірі. Якщо з початком опалювального сезону витрати на комунальні послуги зросли, Пенсійний фонд самостійно визначить, чи виникло право на виплату та якою буде її сума.

Чи можна оформити субсидію з 1 грудня

У ПФУ зазначили, що українці, які не подали документи на житлову субсидію до 30 листопада, не втрачають права звернутися по допомогу в грудні. Заяву та декларацію можна подати й після цієї дати.

Проте є важлива відмінність у строках призначення виплат. Якщо людина звертається протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію за загальним правилом призначають із початку сезону — з жовтня, але не раніше виникнення права на допомогу.

Якщо ж документи подати вже в грудні, то субсидію призначатимуть із місяця звернення. Тобто виплату вже не нарахують заднім числом за жовтень і листопад.

Це варто врахувати тим, хто досі не оформив державну допомогу, але має право на неї. Що раніше подати документи, то раніше Пенсійний фонд зможе розглянути заяву та визначити розмір субсидії.

Які доходи враховуватимуть для субсидії у грудні

Період, за який Пенсійний фонд бере до уваги доходи родини, залежить від місяця призначення допомоги.

Ті, хто звернеться до Пенсійного фонду в грудні, матимуть інший розрахунковий період, ніж громадяни, які подали документи раніше.

У ПФУ розповіли, якщо житлову субсидію призначають не з початку опалювального сезону, для розрахунку беруть доходи за два квартали, що передують місяцю перед місяцем подання заяви. У грудні це 2 та 3 квартал.

Для пенсіонерів діє окреме правило, а саме під час розрахунку враховують нараховану пенсію за місяць, що передує місяцю перед тим, з якого призначають субсидію.

Кому потрібно повторно подавати документи на субсидію у грудні

Якщо після попереднього призначення допомоги змінилися обставини, які можуть вплинути на право на субсидію або її суму, одержувач має повідомити про це Пенсійний фонд.

Зокрема, повторно звернутися потрібно в разі:

зміни складу зареєстрованих або фактичних мешканців домогосподарства;

зміни місця проживання;

зміни переліку житлово-комунальних послуг або постачальників;

зміни особових рахунків;

здійснення значної покупки на суму понад 100 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням;

наявності депозиту понад 100 тис. грн;

придбання іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тис. грн протягом установленого періоду.

Такі обставини впливають на призначення державної допомоги. Тому про них потрібно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд, а не чекати наступного перерахунку.

Як подати заяву на субсидію у грудні

Для оформлення житлової субсидії у 2026 році необхідно подати заяву та декларацію про доходи й витрати домогосподарства.

Звернутися можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу територіальної громади;

поштою до відповідного органу Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Перед поданням документів варто перевірити, чи не призначена субсидія автоматично. Якщо людина вже отримує допомогу, а її життєві обставини не змінилися, повторне оформлення не потрібне.

Чи є право на субсидію, при сплаті добровільних пенсійних внесків

У ПФУ розповіли, що сплата добровільного пенсійного внеску не позбавляє людину права на житлову субсидію. Навпаки, такі платежі допоможуть виконати одну з умов, установлених для призначення державної допомоги.

Відповідно до пункту 14 постанови № 848, повнолітні працездатні члени домогосподарства, доходи яких враховують під час розрахунку субсидії, повинні сплатити єдиний соціальний внесок та/або добровільні пенсійні внески в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок сумарно протягом трьох місяців розрахункового періоду.

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн на місяць. Тобто для виконання цієї умови необхідно, щоб за відповідні місяці було сплачено не менше встановленої мінімальної суми.

Якщо людина щомісяця робить добровільні внески та протягом щонайменше трьох місяців розрахункового періоду сплатила їх у необхідному розмірі, ця умова для призначення субсидії вважається виконаною.

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