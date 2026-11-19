У грудні курс євро до гривні залежатиме не лише від ситуації на українському валютному ринку, а й від співвідношення європейської та американської валют на міжнародних майданчиках. Тому навіть за відносної стабільності долара в Україні вартість євро може змінюватися.

Що буде з курсом євро у грудні 2026 року, які чинники впливатимуть та скільки коштуватиме європейська валюта наприкінці року, Факти ICTV розпитали віцепрезидента Асоціації українських банків, голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Від чого залежатиме курс євро у грудні

У грудні ситуація на українському валютному ринку значною мірою залежатиме не лише від внутрішніх економічних обставин, а й від співвідношення двох провідних світових валют — долара та євро. Причому саме зміни на міжнародному ринку можуть стати визначальними для курсу євро до гривні у грудні.

Зараз дивляться

— На відміну від долара, курс якого до гривні формується насамперед під впливом внутрішнього попиту та пропозиції за активної участі Національного банку, євро має своєрідну “подвійну залежність”. Його вартість визначається як ситуацією на українському валютному ринку, так і співвідношенням євро до долара на міжнародних торговельних майданчиках, — розповів експерт.

Механізм досить простий: офіційний курс євро до гривні розраховується через крос-курс, тобто на основі курсу гривні до долара та міжнародного співвідношення EUR/USD.

Це означає, що навіть за відносно стабільного курсу долара в Україні євро може помітно змінювати свою вартість. І навпаки, певне послаблення гривні до долара не обов’язково спричинятиме пропорційне зростання курсу європейської валюти.

Саме тому оцінювати грудневі перспективи євро винятково через внутрішні українські чинники було б помилкою.

Що буде з курсом євро у грудні 2026 року

Одним із ключових сигналів для ринку стало посилення долара на міжнародних майданчиках. Не виключено, що в грудні співвідношення EUR/USD може знизитися до 1,08. І хоча такий сценарій не є гарантованим, він свідчить про потенціал подальшого зміцнення американської валюти відносно європейської.

Важливу роль у цих процесах відіграватиме монетарна політика Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку. Насамперед ідеться про різницю між процентними ставками, яка безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість доларових та єврових активів.

Якщо дохідність фінансових інструментів у доларах є вищою, міжнародні інвестори можуть віддавати перевагу американській валюті. Зростання попиту на доларові активи, своєю чергою, створює передумови для зміцнення долара та відповідного послаблення євро.

Очікування майбутніх рішень ФРС і ЄЦБ іноді впливають на валютний ринок не менше, ніж самі рішення. Тому грудень може стати періодом досить чутливої реакції світових валют на будь-які сигнали щодо подальшої монетарної політики.

Як ситуація в Україні впливатиме на вартість євро у грудні

Для українського ринку це створює цікаву ситуацію, адже внутрішні та зовнішні курсові чинники можуть діяти в протилежних напрямках.

З одного боку, сезонне збільшення валютного попиту, бюджетні виплати, активізація імпортерів та воєнні ризики можуть створювати додатковий тиск на гривню. З іншого — ймовірне послаблення євро відносно долара здатне частково або навіть повністю компенсувати цей вплив на курс європейської валюти.

Для наочності можна розглянути умовний приклад. Якщо курс долара становитиме 45,5 грн, а міжнародне співвідношення EUR/USD перебуватиме на рівні 1,10, розрахунковий курс євро становитиме близько 50,05 грн. Натомість за того самого курсу долара, але за співвідношення 1,08, євро коштуватиме приблизно 49,14 грн.

Отже, лише зміна світового співвідношення двох валют може спричинити майже гривневу різницю у вартості євро без жодних змін курсу долара до гривні.

Фактичні курси купівлі та продажу євро в банках і обмінниках можуть відрізнятися від розрахункового показника через ринкові спреди та особливості готівкового попиту.

Важливо враховувати й роль Національного банку. Завдяки режиму керованої гнучкості та валютним інтервенціям регулятор має можливості для згладжування надмірних коливань гривні до долара. А відносна передбачуваність цього курсу, своєю чергою, може зменшувати ризики різких змін вартості євро, спричинених внутрішніми чинниками.

Тому за умови збереження достатньої курсової стабільності гривні до долара саме світове співвідношення EUR/USD може виявитися головним джерелом грудневих коливань євро в Україні.

Чи варто купувати євро у грудні

Окреме питання — як за цих обставин діяти громадянам, які планують придбання валюти або шукають інструменти для збереження заощаджень.

— На мою думку, головним критерієм має залишатися не очікування короткострокового курсового виграшу, а конкретна фінансова мета, — розповів експерт.

Наразі гривневі інструменти заощаджень, зокрема строкові депозити, пропонують значно вищі номінальні процентні ставки, ніж валютні вклади. Водночас серед валютних інструментів доларові активи за багатьма пропозиціями також мають певну перевагу за дохідністю над євровими.

Тому придбання євро винятково з розрахунку на його подорожчання не є беззаперечно вигідною стратегією. Тим паче якщо врахувати ймовірність подальшого зміцнення долара на світовому ринку.

Інша справа, коли людина планує конкретні витрати в євро, зокрема навчання, подорож, придбання товарів або інші фінансові зобов’язання. У такому разі доцільно поступово формувати необхідну суму, не намагаючись вгадати найвигідніший день для купівлі валюти.

Адже валютний ринок — не місце для емоційних рішень. Спроба наздогнати курс, який уже “відірвався” на корпус уперед, часто-густо обертається придбанням валюти на локальному піку.

Прогноз курсу євро у грудні 2026 року

На переконання Мамедова, у грудні євро залишатиметься під впливом двох потужних сил: внутрішньої стабільності гривні та зовнішньої конкуренції між доларом і європейською валютою. І саме співвідношення цих сил визначатиме його фактичну вартість.

Тому головний орієнтир для громадян — не курсові припущення, а власні фінансові потреби. Адже завдання заощаджень полягає не в тому, щоб вгадати наступний рух валютного ринку, а в тому, щоб забезпечити збереження коштів та можливість скористатися ними тоді, коли виникне потреба.

За попереднім прогнозом Сергія Мамедова, у грудні курс євро в Україні може коливатися в межах 49-52 грн. Нижня межа цього коридору буде більш імовірною за умови подальшого зміцнення долара на світових ринках та зниження співвідношення EUR/USD до 1,08.

Натомість посилення внутрішнього валютного попиту, певне послаблення гривні до долара або відновлення позицій євро на міжнародному ринку можуть наблизити його вартість до верхньої межі прогнозу. Водночас навіть за наявності кількох чинників курсового тиску підстав очікувати неконтрольованого подорожчання європейської валюти наразі немає.

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