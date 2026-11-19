У грудні валютний ринок реагуватиме на завершення бюджетного року, активізацію державних видатків і зміну поведінки населення напередодні свят.

Цьогоріч до сезонних чинників додаються інфляційний тиск, наслідки російських атак на українську інфраструктуру та потреба бізнесу в додаткових валютних ресурсах.

Своїм прогнозом, що буде з курсом долара у грудні 2026 року, із Фактами ICTV поділився віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

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Що буде з доларом у грудні

Експерт зазначив, що одним із чинників, який формуватиме курс долара у грудні 2026 року та ситуацію на валютному ринку наприкінці року, залишатиметься інфляція. За підсумками жовтня річний показник прискорився до 11%, а за десять місяців споживчі ціни зросли на 10,3%.

На цьому тлі Національний банк переглянув прогноз інфляції на кінець 2026 року та замість очікуваних раніше 10% тепер він становить 12,5%.

Додатковий тиск на ціни створює подорожчання енергоносіїв. Зокрема, за даними Держстату, за січень-жовтень пальне та мастила зросли в ціні на 51,5%. Це впливає не лише на витрати автомобілістів, а й на собівартість перевезень, виробництва та доставки товарів.

Важливим залишається і стан українського експорту. Через пошкодження виробничої, транспортної та енергетичної інфраструктури підприємства стикаються з додатковими витратами. Водночас потреба у ввезенні пального, обладнання та інших необхідних товарів підтримує попит на іноземну валюту.

Однак, за оцінкою Сергія Мамедова, наявність таких ризиків не означає автоматичного та пропорційного знецінення гривні. Визначальне значення матиме здатність Національного банку підтримувати рівновагу між попитом і пропозицією валюти.

Чи зможе НБУ стримати зростання долара

На відміну від ринків із повністю вільним курсоутворенням, в Україні діє режим керованої гнучкості. Це означає, що курс формується під впливом ринкових умов, але Національний банк має можливість втручатися, якщо виникає надмірний дисбаланс.

Для цього регулятор використовує валютні інтервенції, продаючи валюту на ринку та компенсуючи її нестачу. Такий механізм допомагає уникати різких коливань навіть у періоди підвищеного попиту.

Додаткову підтримку гривні забезпечують міжнародні резерви. Станом на 1 листопада 2026 року вони становили близько $49,1 млрд. За жовтень їхній обсяг збільшився на 4,2%.

За оновленим прогнозом НБУ, до кінця року міжнародні резерви можуть зрости до $62,8 млрд. Такий сценарій передбачає надходження запланованого міжнародного фінансування.

Саме зовнішня фінансова підтримка дозволяє державі покривати частину валютних потреб і зберігати можливості для стабілізації ринку.

Тому перспективи курсу долара залежать не лише від внутрішнього попиту, а й від своєчасності надходження міжнародної допомоги.

Чи подорожчає долар через бюджетні виплати

Ще один чинник, який варто враховувати під час прогнозу курсу долара на грудень, — сезонне збільшення гривневої ліквідності.

Наприкінці року держава зазвичай активніше здійснює бюджетні видатки. До цього додаються премії, бонуси та інші виплати працівникам. Частина отриманих коштів може спрямовуватися на купівлю іноземної валюти, що створюватиме додатковий попит. Проте цей процес не обов’язково призведе до суттєвого зростання долара.

— Напередодні різдвяно-новорічних свят населення також збільшує витрати на покупки, подарунки та підготовку до святкувань. Для цього частина громадян може продавати раніше накопичену валюту, — розповів експерт.

Отже, на готівковому ринку діятимуть різноспрямовані чинники: одні стимулюватимуть купівлю долара, інші — збільшуватимуть його пропозицію.

Додатковим аргументом на користь гривневих заощаджень залишатимуться банківські депозити. За окремими спеціальними пропозиціями ставки за гривневими вкладами можуть сягати 17-17,5% річних.

Особливо цікавими для вкладників залишаються депозити на три-шість місяців, які дають змогу зафіксувати дохідність на визначений період.

Прогноз курсу долара на грудень 2026 року

За прогнозом Сергія Мамедова, у грудні курс долара на міжбанківському ринку переважно перебуватиме в діапазоні 45-46 грн.

На готівковому ринку курс продажу американської валюти може бути вищим. За окремих обставин він ситуативно сягатиме 46,5-47 грн.

Це прогнозні орієнтири, а не гарантовані межі курсових коливань. Фактична ситуація залежатиме від попиту на валюту, обсягів її пропозиції, міжнародного фінансування та рішень регулятора.

— При цьому на тих, хто очікує долар по 50, 60 чи навіть 100 грн, найімовірніше, чекає розчарування. Адже для такого масштабного курсового злету протягом одного місяця мали б виникнути надзвичайні обставини, які б кардинально змінили ситуацію з міжнародним фінансуванням, валютними резервами або можливостями НБУ підтримувати ринкову рівновагу, — попередив експерт.

Навіть за посилення економічних і воєнних ризиків Національний банк має інструменти, щоб стримувати надмірну девальвацію. Проте повністю виключати вплив непередбачуваних воєнних обставин, звісно, не можна.

Чи варто купувати долари перед Новим роком

Сергій Мамедов радить не ухвалювати валютних рішень під впливом емоцій і короткострокового ажіотажу.

Якщо людина купує долари за максимально високим курсом продажу, а через кілька тижнів змушена знову обмінювати їх на гривню, вона ризикує втратити частину коштів через різницю між курсами купівлі та продажу.

Тому придбання валюти доцільно планувати відповідно до реальних фінансових потреб, а не лише через побоювання, що долар незабаром різко подорожчає.

Попри інфляційний тиск, сезонне збільшення попиту та складну економічну ситуацію, прогноз курсу долара на грудень 2026 року не передбачає неконтрольованого зростання американської валюти.

За базовим сценарієм, Національний банк збереже можливості впливати на ринок, а його подальша динаміка залежатиме передусім від балансу валютного попиту та пропозиції.

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