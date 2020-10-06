Польща та Литва відкликають послів з Білорусі

Міністерства закордонних справ Польщі та Литви викликали своїх послів з Білорусі для термінових переговорів.

Причина – заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про скорочення дипломатичних представників з цих країн.

Він запропонував зменшити кількість литовських послів з 25 до 14, а польських – з 50 до 18.

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Представництво Європейського Союзу у Білорусі назвало рішення Мінська контрпродуктивним і жалюгідним.

– Литва та Польща повинні відкликати своїх представників для консультації. Такі спроби націлитись на окремі держави-члени ЄС не зможуть послабити нашу єдність.

Велика Британія і Канада ввели санкції проти Лукашенка

Уряди Великої Британії та Канади запровадили санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина та ще низки чиновників.

Вони передбачають заборону на в’їзд та заморожування активів.

Фото: European Union in Belarus