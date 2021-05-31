Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на западном военном округе РФ создадут около 20 новых соединений и воинских частей. Это сделают в ответ на якобы агрессивные действия стран НАТО.
По его убеждению, у западных границ России продолжает расти военная угроза, поэтому Россия должна противодействовать.
— Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, — заявил Шойгу.
Он уточнил, что в этом году в войска округа получат около 2 тыс. единиц оружия. Оправданием для таких действий для Шойгу служат учения НАТО.
— Страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений, — сказал российский министр.
Агрессия России против Украины
В конце марта стало известно о скоплении войск РФ возле украинской границы.
Они делали это под видом проведения учений. Однако в конце апреля в Москве сообщили об отводе войск.
Подробнее об агрессии России против Украины читайте на Фактах ICTV.