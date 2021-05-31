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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Россия усилит присутствие войск на границе с Украиной из-за якобы действий НАТО

Россия усилит присутствие войск на границе с Украиной из-за якобы действий НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на западном военном округе РФ создадут около 20 новых соединений и воинских частей. Это сделают в ответ на якобы агрессивные действия стран НАТО. 

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По его убеждению, у западных границ России продолжает расти военная угроза, поэтому Россия должна противодействовать. 

— Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, — заявил Шойгу. 

Он уточнил, что в этом году в войска округа получат около 2 тыс. единиц оружия. Оправданием для таких действий для Шойгу служат учения НАТО. 

— Страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений, — сказал российский министр.

Агрессия России против Украины

В конце марта стало известно о скоплении войск РФ возле украинской границы.

Они делали это под видом проведения учений. Однако в конце апреля в Москве сообщили об отводе войск.

Подробнее об агрессии России против Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

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