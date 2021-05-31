Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що на західному військовому окрузі РФ створять близько 20 нових з’єднань і військових частин. Це зроблять у відповідь на нібито агресивні дії країн НАТО.
На його переконання, біля західних кордонів Росії продовжує зростати військова загроза, тому Росія повинна протидіяти.
– Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. До кінця року на Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з’єднань і військових частин, – заявив Шойгу.
Він уточнив, що цьогоріч війська округу отримають близько 2 тис. одиниць зброї. Виправданням для таких дій для Шойгу служать навчання НАТО.
– Країни НАТО на чолі з США нарощують інтенсивність польотів авіації, присутність бойових кораблів з крилатими ракетами, зростає число їхніх навчань, – сказав російський міністр.
Агресія Росії проти України
Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ РФ біля українського кордону.
Вони робили це під виглядом проведення навчань. Однак наприкінці квітня в Москві повідомили про відведення військ.
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