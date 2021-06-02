Американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО буде логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

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Про це він сказав на брифінгу 2 червня за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми сильно відчуваємо, що для України важливо бути в тісному зв’язку з Заходом. На мою думку, частиною цього зближення України є просування процесу надання ПДЧ в НАТО для України. Ми сьогодні обговорювали питання процесу ПДЧ, який буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО, – заявив Мерфі.

Він також зазначив, що Україна вже зробила кілька реформ, щоб стати членом НАТО, а також буде здійснювати додаткові реформи.

– Серед здійснених реформ – цивільний контроль над Збройними силами та модернізація війська. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити наступний крок щодо ПДЧ для України, щоб ми могли прийняти Україну до спільноти вільних країн, яким цікаво, що відбувається на східному кордоні України, тому це в інтересах не тільки України, але всіх демократій, – зазначив Мерфі.

Крім того, сенатор Роб Портман підкреслив, що НАТО – це Альянс безпеки, який базується на спільних цінностях.

– Тривалі політичні реформи України посилять її зусилля щодо приєднання до НАТО та ЄС, – додав Портман.

Україна та НАТО

Раніше заступник генсека Північноатлантичного Альянсу Байба Браже заявила, що країни НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну територіальну безпеку.

За її словами, нині Альянс дуже об’єднаний в позиції щодо України.